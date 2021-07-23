Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri: Güven oyunu alamamış bir rektör aday adayını kabul etmeyeceğiz

Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınmasının ardından YÖK'ün yeni rektör başvuruları için ilan açtığı hatırlatılarak, "Güven oyunu alamamış bir rektör aday adayını kabul etmeyeceğiz" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri, “Akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve üniversite çalışanları” , YÖK’e başvurularını gönderecek olan tüm rektör adayları için Temmuz 29/30 tarihlerinde elektronik ortamda bir güven oylaması yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Bileşenlerinin güven oyunu alamamış bir rektör aday adayını kabul etmeyeceğiz, atanması halinde ise direnişimizi bitirmeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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