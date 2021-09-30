Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 181. kez sırtlarını rektörlük binasına döndü

Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 39. haftasında Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de "Kabul Etmiyoruz Vazgeçmiyoruz" diyerek sırtlarını 181. kez rektörlük binasına döndü.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan eylem, yerine getirilen yardımcısı Naci İnci'nin rektörlüğünde de sürüyor. Bugün Boğaziçi direnişinde 270. gün. Akademisyenlerin sırt dönme eylemi ise 181. gününde.

Nöbet boyunca “Kabul Etmiyoruz” “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler, üzerinde "Can Candan Yalnız Değildir" yazan Can Candan fotoğrafları ile derslerine son verilen Feyzi Erçin’in fotoğrafları taşındı. 2015 yılında hayatını kaybeden meslektaşları Tarih Bölümü akademisyenlerinden Vangelis Kechriotis’in doğum günü olması vesilesiyle Kechriotis’in üzerinde “Vangelis Bizimle” yazan fotoğraflarını taşıyan akademisyenler, nöbetlerinin ardından Can Candan’ın işten çıkarıldığı gün başlattıkları oturma eylemine devam etti.