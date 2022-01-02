Boğaziçi Üniversitesi Aile Dayanışması: Ülkemizin vicdanına sesleniyoruz, Berke ve Perit'e özgürlük

Boğaziçi Üniversitesi Aile Dayanışması, 6 Ekim 2021'den bu yana tutuklu olan öğrenciler Berke Gök ve Perit Özen'in serbest bırakılmasını talep etti. Açıklamada, "Bizler çocuklarımızın haklı karşı duruşuna, yaratıcı fikirlerle dopdolu barışçıl eylemlerine, sonuna kadar destek vereceğiz. Sadece kendi çocuklarımız için değil, bu ülkedeki tüm gençler layık oldukları nitelikli, demokratik ve özerk üniversite eğitimini alabilsinler diye ısrarla ses çıkarıyoruz ve bundan vazgeçmeyeceğiz." düşüncesi dile getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Aile Dayanışması'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bizler çocukları Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan anne ve babalarız. 2 Ocak 2020’de Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne, tüm akademik liyakat ve üniversitenin teamüllerine aykırı olarak atanmasından bu yana bir yıl geçti. Bu süreçte liyakatsizliği, okul mezunları ve akademisyenlerinin yaptığı çalışmalarla belgenen Melih Bulu, atandığı ilk günden beri öğrenciler, akademisyenler, çalışanlar ve mezunlar tarafından verilen sürekli ve kararlı tepkiler sonucunda 15 Temmuz 2021’de geldi gibi yine bir gece ansızın görevinden alındı. Sonrasında ise Melih Bulu’nun yardımcılık görevini kabul etmiş Naci İnci yine üniversite teamüllerine aykırı olarak ve öğrenciler, akademisyenler, çalışanlar ve mezunların katılımıyla yapılan oylamada yüksek oranda güvensizlik oyu almış olmasına rağmen Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atandı." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Ocak 2020’de başlayan süreç içerisinde üniversitenin tüm bileşenleri, üniversiteye verilen zararları, yaptıkları tamamı barışçıl eylemlerle dile getirdiler. Maalesef öğrencilerimiz, neredeyse tüm eylemlerinde hem üniversitenin tüm güvenlik görevlileri, hem de polis tarafından tartaklandı, dövüldü, hukuksuzca gözaltına alındı ve tutuklandı. Kimi ailelerin evleri terörle mücadele ekipleri tarafından basıldı, kapıları koçbaşı ile kırıldı. Üniversite tarihinde görülmemiş şekilde çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler, kampüslerin tam zamanlı çalışanı haline getirildi. Onlarca öğrenciye hukukuz şekilde disiplin soruşturmaları başlatıldı. Onlarcasının aldığı burslar iptal edildi. Dünyanın en iyi üniversitelerinden lisansüstü eğitimleri için kabul almış, ancak yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle gidemeyen öğrenciler mevcut.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Berke Gök ve Perit Özen 6 Ekim 2021’den bu yana Naci İnci’nin şikâyetiyle hukuksuz şekilde tutuklular. Eğitim haklarından mahrum bırakılmış durumdalar. Yaptıkları tek şey kendi mekânları olan kampüs alanında rektörlük atamasına karşı barışçıl bir biçimde protesto yapmak.

Bu bir yıl aslında bize “proje okullar” ile yaşanan eğitim yozlaşmasının yüksek eğitimdeki adımlarının Boğaziçi Üniversitesi’ne de ulaştığını gösterdi. Çoğu lise çağlarında proje okul mağduru olan çocuklarımız Boğaziçi Üniversitesi’nin ellerinden alınmasına ses çıkarttıkları, nitelikli eğitim haklarını savundukları için kimileri tarafından elitist, kimileri tarafından terörist ilan edildiler.

Bizler çocuklarımızın haklı karşı duruşuna, yaratıcı fikirlerle dopdolu barışçıl eylemlerine, sonuna kadar destek vereceğiz. Sadece kendi çocuklarımız için değil, bu ülkedeki tüm gençler layık oldukları nitelikli, demokratik ve özerk üniversite eğitimini alabilsinler diye ısrarla ses çıkarıyoruz ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Berke ve Perit’e yapılan hukuksuzluğa da karşı çıkarak özgürlüklerini talep etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki mücadele umuttur. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz, bundan sonrası hepimizde!"