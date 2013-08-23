Boğaziçi Üniversitesi 150. yılında ‘ibadet odası’ açtı

Hazal Özvarış

Boğaziçi Üniversitesi, kuruluşunun 150. yıldönümünde “ibadet odası” açtı. Üniversitede ibadet etmek isteyen Müslüman öğrencilerin uzun süredir dile getirdiği “mescit” talebi üzerine Yönetim Kurulu’nun kış aylarında Kilyos Kampüsü’nde açılmasına karar verdiği “ibadet odası” faaliyete geçti. Yönetim Kurulu’nun odaya “mescit” adını vermemesi “Alevilerin ve gayrimüslimlerin de ibadetlerini bu odada gerçekleştirmelerine olanak sağlamak”la gerekçelendirildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Kadri Özçaldıran’ın rektör olduğu 2009 yılında öğrenciler yaklaşık bin imza toplayarak Hisarüstü’nde yer alan Güney Kampüs’te mescit açılmasını talep etti. Özçaldıran talebe olumlu yanıt vermezken 2012’de rektörlük görevini üstlenen Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun döneminde bazı öğrenciler üniversitede mescit açılması için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında üniversitede seyyar mescit kuruldu, bogazicinemescid.blogspot.com adresi açıldı ve Twitter’da sayıları 3 bini bulan kullanıcılar #BogazicineMescid hashtagiyle tweet attı.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kış aylarında yaptığı kurul toplantısında konu gündeme alındı ve Kilyos Kampüsü’ne “ibadet odası” açılması kararı alındı. Kararda, Hisarüstü’nde bulunan Kuzey, Güney ve Hisar kampüslerinin yakınlarında cami bulunması, ancak Kilyos Kampüsü yakınlarında namaz kılınacak mekân olmaması rol oynadı.

T24’ün aldığı bilgilere göre, Yönetim Kurulu’nun öğrencilerin talep ettiği “mescit” yerine “ibadet odası” ifadesini tercih etmesinin nedeni de ibadet etmek isteyen Alevi ve gayrimüslimlere yönelik ayrımcılık yapmamak. Bu nedenle 1. Kilyos Yurdu’nun bodrum katına kurulan ibadet odasında hiçbir dine ait sembole yer verilmedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü’nde açılan ibadet odasından bazı kareler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi

Robert Kolej bir eğitmen, mucit, teknisyen, mimar ve kurucu olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York'lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından İstanbul, Türkiye'de kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nin temelleri 1863 yılında bir eğitmen, mucit, teknisyen ve mimar olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York'lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından Birleşik Devletler sınırları dışındaki ilk Amerikan koleji olan Robert Kolej’in İstanbul’da kurulması ile atıldı.

Mr. Robert finansal yükü üstlenirken, Dr. Hamlin ise Birleşik Devletler'den kaynak sağlayarak Kolej'i kurma sorumluluğunu eline aldı. Yeni kurulan Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, Kolej'in kapıları ırk, milliyet, din gözetilmeksizin önyargısızca ve ayrım yapılmadan tüm öğrencilere açık olmasına, hiçbir koşulda herhangi bir politik eğilim göstermemesine, hiçbir politik düşünceye dahil olmamasına ve eğitim dilinin İngilizce olmasına karar verildi.

Bağışlar ve yardımlarla finanse edilen Robert Kolej’in ilk binası Hamlin Hall’un inşaatı 1871 yılında tamamlandı. Bugün Güney Kampüs dediğimiz kampüsteki tüm tarihi binalar Birinci Dünya Savaşı'ndan önce inşa edildi ve inşalarında kampüste bulunan ocaktan çıkarılan mavi kireçtaşı kullanıldı.

Zaman zaman ciddi finansal kaynak sıkıntısı çeken Robert Kolej’in ekonomik durumu, 1930’lu yıllarda savaş öncesi Türkiye ekonomisinden ve Birleşik Devletler'deki ekonomik krizden oldukça etkilendi. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin tarafsızlığını korumasına rağmen, savaş sona erene kadar pek çok problem çözümsüz kalmıştır. 1960’lara gelindiğinde Robert Akademi'nin bugün Güney Kampüs olarak bilinen Hisar Kampüsü'nü tamamen yükseköğrenime bırakarak, Arnavutköy'deki kampüse taşınması, oradaki Amerikan Kız Koleji ile karma bir eğitim kurumu oluşturacak şekilde birleşmesi düşünülmeye başlandı.

Mart 1971'de dönemin başkanı Dr. Everton, Robert Kolej'in üzerine herhangi bir kampüs üzerinde bağımsız bir üniversitenin kurulması için Türk hükümetini teşvik eden önergenin 26 Ocak 1971'de Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini açıkladı. Çalışmalar 1971 yazında sonuçlandırıldı. Binaları, kütüphanesi, laboratuvarları, tüm imkanları ve personeliyle 118 dönümlük bugünün Güney Kampüsü 10 Eylül 1971'de tamamen Türk hükümetinin üzerine geçti. Boğaziçi Üniversitesi, yüz yıldan fazla Robert Kolej'in kampüsü olarak kullanılan alana resmi olarak kuruldu.

Robert Kolej mezunu olan Prof. Dr. Aptullah Kuran, Üniversite'nin ilk rektörü oldu (1971-1979). Prof. Dr. Kuran'ın yerini önce Prof. Dr. Semih Tezcan devraldı (1979-1981), daha sonra da Prof. Dr. Ergün Toğrol rektör oldu (1981-1992). 1992'de rektör seçilen Prof. Dr. Üstün Ergüder 2000 yılında görevini Prof. Dr. Sabih Tansal'a bıraktı. 2004-2008 yılları arasında rektörlük görevini Prof. Dr. Ayşe Soysal yürüttü. 2008-2012 yılları arasında Prof. Dr. Kadri Özçaldıran rektör oldu. 2012 yılından itibaren Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.