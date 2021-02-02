Boğaziçi Üniversitelilerin eylemi New York Times'ta: Erdoğan, Türkiye'nin kurumsal cevherlerinden birinin kontrolü için mücadele başlattı

New York Times gazetesi, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla rektörlüğe atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya karşı eylemlerine yer verdi. Haberde, Boğaziçili öğrencilerin tepki gösterdiği rektör atamasıyla ilgili olarak "Erdoğan, dışarıdan kendi beğenisine göre bir isim seçerek Türkiye'nin kurumsal cevherlerinden birinin kontrolüyle ilgili mücadele başlattı" ifadeleri kullanıldı.

New York Times'tan Carlotte Gall imzalı, "İstanbul'daki prestijli üniversitenin öğrencileri Erdoğan'ın alanıyla mücadele ediyor" başlıklı haberde dün son olarak 159 öğrencinin gözaltına alındığı eylemlerdeki gelişmeler aktarıldı.

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"Haftalardır yağmur, güneş, kar demeden Türk akademisinin en kutsal sayılan kurumlarından birinde bir başkaldırı gerçekleşiyor: İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde" ifadeleriyle başlayan haberde, Prof. Dr. Melih Bulu'nun üniversitenin geleneğinin aksine, seçilerek değil atanarak göreve getirildiği hatırlatıldı. Gall "Erdoğan, dışarıdan kendi beğenisine göre bir isim seçerek Türkiye'nin kurumsal cevherlerinden birinin kontrolüyle ilgili mücadele başlattı" yazdı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin "Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri" olduğunun hatırlatıldığı haber, Türkiye'deki dindar muhafazakâr kesimin okulun prestijine gıpta edip liberal tutumlarına tepki gösterdiğini aktardı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde öğrencilerin günlerce okulda toplandığını, polisle karşı karşıya geldiğini belirten Gall, öğrencilerin sanat, mizah ve şarkılarla protesto yaptığını belirtti.

Son olarak Cuma günü öğrenciler tarafından hazırlanan bir sergide, üzerinde Kabe'nin de olduğu bir resmin yer almasının ardından iki öğrenci tutuklandı. Tutuklananların Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olduğu açıklandı. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlamasıyla gözaltına alınan diğer 3 kişiden biri serbest bırakıldı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üniversite öğrencileri, tutuklamalar sonrası dün protesto eylemi çağrısı yaptı.

Haber için konuşan bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi, "Üniversitemizde kendi seçtiğimiz rektörü istiyoruz. Protestocuların Bulu'ya kişisel olarak karşı çıkmadığını hatırlatan öğrenci, göreve geldiği yönteme tepki gösterdiklerini söyledi.