Boğaziçi Üniversiteli 3 öğrenciye 'prezervatif' davası

Emekli haber spikeri Ülkü Giray, İstanbul Etiler’deki evinde komşusu olan Boğaziçi Üniversiteli üç gençten şikâyetçi oldu. Giray, ‘hoş geldin’ partisi yapan gençlerin bahçeye ve balkonuna attıkları prezervatifler nedeniyle şikayetçi oldu.

İstanbul Etiler'de oturan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Bora E. (21) ve Ali Burak D.’nin (21), yeni ev arkadaşları Yiğit Eren C. (22) için düzenledikleri “Hoş geldin” partisinde, emekli haber spikeri komşuları Ülkü Giray’ın (74) balkonuna atılan prezervatif yüzünden mahkemelik oldu. Gençlerin partisine 10 arkadaşları katıldı. İddiaya göre, parti sırasında komşuları Giray’ın balkonuna bir prezervatif atıldı.

Polise başvuran Giray, 3 öğrenci hakkında gürültü nedeniyle daha önce de şikâyetçi olduğunu belirtip, “Bahçe katında oturan Ş.G. 3 prezervatif bulmuş, ben de bir tanesini balkonumda buldum” dedi. Bora E., prezervatifleri davet ettikleri arkadaşlarının atmış olabileceğini söylerken, Ali Burak D. ve Yiğit Eren C. de Giray’dan özür dilediklerini, prezervatifi balkondan aldıklarını iddia ettiler.

Savcılık ise iddianamede, 3 öğrenci için, “Kişilerin huzur ve sükûnu bozma” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istedi.