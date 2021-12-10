Boğaziçi öğrencilerinden özel güvenliğe: İşkence suçlarının zaman aşımı yoktur; her an yargılanabilir durumdasınız

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Güney Kampüs’te yaptıkları açıklamada özel güvenlik görevlilerinin kendilerine karşı işlediği suçları teşhir etti.

Darp, yalancı şahitlik ve mala zarar verme suçlarını işlediklerini belirttikleri özel güvenlik görevlilerine seslenen öğrenciler, "Tekrar ediyoruz, işkence suçlarının zaman aşımı yoktur. Bu suçları işlediğiniz kanıtlanmış, kameralar tarafından kaydedilmiş ise, hukukun anlık durumundan bağımsız, adil şartlarda her an yargılanabilir konumdasınızdır" dedi.

"Cezasız kalmayacak"

“Öğrenciler pankart açarken kayyum emriyle onlara vuran, şiddet uygulayan güvenliklerin, bu yanlarına kalacak mı? Öğrencileri okulunun önündeki kapıdan, yine kayyum emriyle darp ederek ittiren güvenliklerin, bu yanına kalacak mı? Öğrencilere, kampüs girişinde yumruklarla saldıran güvenlik cezasız mı kalacak? Mahkemelerde öğrenciler hakkında defalarca kez yalan ifade vermek, cezasız kalacak mı” diye soran öğrenciler, hep bir ağızdan "Hayır" cevabını verdi.

"Davalar açacağız"

Özel güvenliklerin sırtlarını dayadıkları kişiler tarafından, uyguladıkları şiddet ve işledikleri suçlar karşısında ödüllendirildiğini söyleyen öğrenciler, “Boğaziçi bileşenleri olarak bizler, öğrencilerin saçının teline zarar gelmesi ile ayağa kalkan yüzlerce avukatımızın olduğunu bildirmekten onur duyarız. Teker teker açacağımız davalarda, işlenen suçlar ve kanıtlarıyla beraber, isimlerini sayacağımız özel güvenlikleri de teşhir eder, davaların sonuna kadar takipçisi olacağımızı da taahhüt ederiz” diyerek özel güvenliklerin isimlerini, işledikleri suçları ve almaları gereken cezaları sıraladı.