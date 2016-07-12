Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 18 üniversitede rektörlük seçimleri başlıyor

Aralarında Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ'nün de bulunduğu 18 üniversitede rektörlük seçimleri başladı. Öğretim üyeleri, seçimlerine saygı duyulmasını, değişiklik yapılmamasını bekliyor.

Boğaziçi, Ege Üniversitesi, ODTÜ, Ankara Üniversitesi, İTÜ, Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, ve Trakya Üniversitesi’nde rektörlük seçim süreci başladı.

Perşembe gününe kadar sürecek oy verme işleminin ardından, bu üniversitelerde ortaya çıkacak sonuçlar 15 Temmuz’da YÖK’e bildirilecek. Cumhuriyet gazetesinden Deniz Ülkütekin'in haberine göre, kamuoyunun en çok yoğunlaştığı seçim yarışı ise Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ’de yaşanacak. Bu üniversitelerdeki son durum ise şöyle:

Boğaziçi’nde afişli tepki: Boğaziçi Ünivresitesi’nde halen rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, seçimlerde yeniden aday olurken eski SPK Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray da seçime girecek bir başka isim. Geçen ay üniversite çevresinde Akgiray’ın adaylığı için, “daha önce üniversitenin hiçbir komisyonunda görev yapmaması ve eski SPK başkanı olarak hükümete yakın görülmesine” yönelik eleştiriler yapılmış ve Rumelihisarı Yerleşkesine Akgiray’ı eleştiren afişler asılmıştı.

ODTÜ’de beş adaylı yarış: Son dönemde özellikle mescit tartışmalarıyla gündeme gelen ve Prof. Dr. Ahmet Acar’ın ikinci dönemini doldurduğu için yeniden aday olamayacağı ODTÜ’de Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven, Prof. Dr. Ersan Akyıldız, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Prof. Dr. Tayfur Öztürk ve Prof. Dr. Ahmet Türer adaylık için yarışacak.

İTÜ’de gergin seçim: 11 adayın yarışacağı İTÜ’de ise, seçimlerin bir hayli “gergin” geçmesi bekleniyor. Şu anki rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Prof. Dr. Lerzan Özkale arasında geçmesi beklenen yarışta, üniversitede yaşanan siyasi gruplaşmanın fazla sayıda adayın ortaya çıkmasına sebep olduğu söyleniyor. Bir dönem AKP Kayseri milletvekilliği yapan ve seçimlerde ilk üçe girmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı tarafından rektörlüğe atanacağı öne sürülen Pof. Dr. Pelin Gündeş Bakır’ın ise “yeterli birikimi olmadığı’’ gerekçesiyle öğretim üyeleri tarafından tercih edilmeyeceği tahmin ediliyor.

Son karar Saray’ın

Sonuçların belli olmasının ardından Rektör Adayları İnceleme Komisyonu bu sonuçlara yönelik çalışmasını 18 - 26 Temmuz’da yapacak. YÖK Genel Kurulu 27 - 28 Temmuz’da toplancak ve sonuçlar 1 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı’na iletilecek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi’nde ise seçimler 26 - 28 Temmuz’da yapılacak. Sonuçların 29 Temmuz’da YÖK’e gönderilmesinin ardından Rektör Adayları İnceleme Komisyonu 2 - 9 Ağustos arasında Cumhurbaşkanlığı’na iletilecek listeyi belirleyecek. Bu üniversiteler için oluşacak YÖK listesi, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek.

Listelerin iletilmesinin ardından tüm rektörlük atamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Oy kullanacak öğretim üyeleri seçimlerine saygı duyulması, sıralamanın bozulmaması beklentisi içinde.