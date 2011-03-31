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BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NE TATLISES POSTERİ İSTANBUL (A.A)

31 Mart 2011 19:54

-BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NE TATLISES POSTERİ İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Boğaziçi Köprüsü'nde, bir süre önce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in posterini asmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı. Araçla geldikleri Boğaz Köprüsü'nde inen bir grup, yanlarında getirdikleri sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük bir posterini köprü korkuluklarına asmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına alarak astıkları posteri indirdi. Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

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