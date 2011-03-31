-BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NE TATLISES POSTERİ İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Boğaziçi Köprüsü'nde, bir süre önce uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in posterini asmak isteyen 6 kişi gözaltına alındı. Araçla geldikleri Boğaz Köprüsü'nde inen bir grup, yanlarında getirdikleri sanatçı İbrahim Tatlıses'in büyük bir posterini köprü korkuluklarına asmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına alarak astıkları posteri indirdi. Boğaziçi Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.