Boğaziçi Köprüsü'ndeki tümsek öldürüyordu

İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde sabah saat 06.00 sıralarında bir otomobil, köprü güçlendirme çalışmaları için yapılan tümsekten geçerken bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.



Topkapı'dan Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet Karal yönemindeki otomobil, tümsek nedeniyle bariyerlere çarparak takla attı.



Çarpmanın etkisiyle Gökhan Karal (19) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralıyı vatandaşların da yardımıyla arabanın içinden çıkardı. Yaralı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Görgü tanıkları, kazayı yapan sürücünün hızlı olduğunu, tümseğe girip bariyerlere çarptığını belirterek kazaya tepki gösterdi.



Başka bir sürücü de herhangi bir uyarı işaretinin olmamasına dikkat çekti. Sürücü Ahmet Karal ve ismi belirlenemeyen 1 kişi gözaltına alındı.



Kaza nedeniyle köprüde ulaşım bir süre aksadı.

