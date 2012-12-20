Boğaziçi Köprüsü'nde zincirleme kaza oldu, köprü trafiğe kapatıldı!

İstanbul’un yavaş yavaş hareketlendiği saatlerde Boğaziçi Köprüsü’nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Köprü yaklaşık 1 saat, çift yönlü trafiğe kapatıldı.



Boğaziçi Köprüsü’nde saat 06.00 sularında, buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araç sayısı ve ölü olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, yaralanan çok sayıda vatandaş çevre hastanelere kaldırıldı.

Köprü buzlanma nedeniyle yaklaşık 1 saat çift yönlü trafiğe kapatılırken, sabahın erken saatleri olmasına rağmen iki yakada da uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine ulaşan ekiplerin araçları kurtarma ve tuzlama çalışmaları sonuç verdi ve köprü kademeli olarak trafiğe açıldı.

İstanbulluların yavaş yavaş yollara düştüğü saatlerde meydana gelen kaza sonrası, ekiplerin kısa sürede köprü ulaşımını yeniden sağlaması, olası bir kaosu engelledi.