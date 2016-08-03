Boğaziçi Köprüsü'nde öldürülen askerin babası: Oğlum linç mi edildi yoksa komutanı mı vurdu?

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde öldürülen er Kurtuluş Kaya'nın babası Satılmış Kaya oğlunun lince mi uğradığını yoksa komutanın mı vurduğunu devletin meseleyi aydınlatmasını istedi.

DHA'nın haberine göre, Çankırı'nın Germece Köyü'nde oturan Kadriye ve Satılmış Kaya çifti, zor günler geçirdiklerini, oğulları Kurtuluş'un nasıl öldüğünün bir an önce açıklık kazanmasını beklediklerini söyledi. Baba Kaya, oğlunun bir sineği incitmeyecek kadar ince bir ruha sahip olduğunu belirterek, "Oğlum ailemizin direği idi. Biz fakir insanlarız. Ben devletin yardımları ile yaşamaya çalışıyorum. Oğlum işini gücünü bırakıp vatan hizmeti için askere gitti. Kendi ellerimle devlete teslim ettim. Kuleli Askeri Lisesi Lojistik Destek Komutanlığı’nda kantinci olarak vatani görevini yapıyordu. Oğlum kantinci olduğundan nöbet tutmuyordu, içtimaya çıkmıyordu, silahla da işi olmuyordu" dedi.



Darbe girişiminin olduğu gece komutanlarının onları 'Tatbikat var' diye Boğaz Köprüsü'ne götürdüğünü belirten Satılmış Kaya, "Arkadaşlarının ifadesine göre, insanların üzerine ateş etmesi için komutanı binbaşı emir vermiş. O da ateş etmeyince tabancası ile sol gözünden vurmuş" dedi.

Oğlunun kalabalığın eline nasıl geçtiğinin aydınlatılması gerektiğini belirten Satılmış Kaya, "Video görüntüleri var. Sesler geliyor, ‘Vurmayın ölmüş’ diye ama bir taraftan da vurmaya devam ediyorlar. ‘Çocuğun öldü’ dediler, gittik. Onu öldürenin idam edilmesini istiyorum. Bize bu acıları yaşatanlar inşallah bizden daha büyük acılar yaşar" diye konuştu.



Satılmış Kaya devletin yanında olduklarını belirterek, "Aile olarak perişan olduk. Devletimizin bu olayı aydınlatmasını bekliyoruz. ‘Otopsi raporu çıkacak’ dediler, bekliyoruz. Sanki darbeci, hainmişiz gibi bakışlar bizleri çok rahatsız ediyor" dedi.



Annesi: Sol gözü niye yok





Anne Kadriye Kaya da oğlu Kurtuluş'un cenazesi yıkanırken sol gözünün olmadığını fark ettiğini söyledi.



Kadriye Kaya, "Oğlumun sol gözü yok demiştim. Demek ki o komutan vurmuş oğlumu. Benim oğlum bir horozu dahi kesemeyecek kadar narin bir çocuktu. Terhisine 12 gün kala oğlumu öldürmüşler. İki oğlum daha var bu devlete onları da feda ederim. Biz her zaman devletin yanında olan insanlarız. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

