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BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜNDE KORKUTAN KAZA İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2010 12:57

-BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜNDE KORKUTAN KAZA İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Boğaziçi Köprüsü gişesi bariyerlerine çarparak alev alan otomobilin sürücüsü, yaralı kurtuldu.  Anıl Yücel yönetimindeki 34 YN 2336 plakalı otomobil, Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru seyir halindeyken gişelerdeki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası alev alan otomobilin sürücüsü, yanmaktan son anda kurtuldu. Otomobilden yaralı kurtulan Anıl Yücel, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesine rağmen otomobil kullanılamaz hale geldi. Bu arada, Adem Belge yönetimindeki 09 EC 285 plakalı köpük blok yüklü tır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeyken arka kısmındaki branda aşırı rüzgar nedeniyle yırtıldı.  Yırtılan brandadan yola düşen köpük bloklar, bir süre trafiğin aksamasına neden oldu. 

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