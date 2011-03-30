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BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE İDAM EYLEMİ İSTANBUL (A.A)

30 Mart 2011 13:41

-BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE İDAM EYLEMİ İSTANBUL (A.A) - 30.03.2011 - BBP İstanbul İl Teşkilatına üye bir grup, Boğaziçi Köprüsü'nün korkuluklarına pankart asarak, idam cezasının geri getirilmesini istedi. Kendilerine ait otomobillerle Boğaziçi Köprüsü'ne gelen BBP üyesi 8 kişi, köprünün ortasında durarak, ''İblisler için idam geri gelsin'' yazılı pankartı korkuluklara astı. Grup adına açıklama yapan BBP İstanbul İl Sekreteri Tolga Aral, idam cezasının geri getirilmesini istediklerini belirterek, ''AB uyum yasaları için ülkemizin güvenliği ve vatandaşlarımızın huzuru tehlikeye atılamaz, feda edilemez. Dolayısıyla ahlaki terör ve bölücü terör için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Bununla ilgili zaten İstanbul'da bütün teşkilatlarımız imza kampanyası başlattı. Bugünkü eylemimiz de kamuoyunun dikkatini çekmek içindi. Meclisteki partilere sesleniyoruz, lütfen bir an önce idam cezasıyla ilgili millete sorulsun, referandum yapılmasını istiyoruz'' dedi.

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