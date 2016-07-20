Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan çoğu öğrenci, 22 asker serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde bulunan ve olaylar boyunca tankın içinde saklandıklarını söyleyen, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 22 asker serbest bırakıldı.

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmaları talep edilen çoğu askeri öğrenci 22 er, dün İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulandı.



Şüphelilerin sesli ve görüntülü sistem aracılığıyla alınan ifadelerinde, 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'ne tatbikat için çıkarıldıklarını, ancak vatandaşlar ve polislerle çıkan çatışma sonrasında tanklara gizlendiklerini söyledikleri öğrenildi.



"Tatbikat için çıkarıldık"

Darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmaları talep edilen çoğu askeri öğrenci 22 er, dün İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulandı.



Şüphelilerin sesli ve görüntülü sistem aracılığıyla alınan ifadelerinde, 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'ne tatbikat için çıkarıldıklarını, ancak vatandaşlar ve polislerle çıkan çatışma sonrasında tanklara gizlendiklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan emniyetten belediye otobüsleriyle getirilen askerler, savcılık ifadeleri alınıncaya kadar otobüslerde bekletiliyor. Otobüslerin güvenliğini çevik kuvvet ve özel harekat polisi sağlıyor.