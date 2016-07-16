Boğaziçi Köprüsü'nde bir asker başı kesilerek öldürüldü mü?

Türkiye'de 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra asker içinde bir grubun darbe teşebbüsünde bulunması, askerlerin sabah saatlerinde teslim olması ile sona erdi.

sözcü'nün haberine göre; askerler televizyonların da canlı yayınlanırken, askerlerin silahlarını bırakarak teslim olduğu görüldü.



Bu sırada saldırıya uğrayan askerlerden biri boğazı kesilerek öldürüldü.



Ölen askerin bu halini görenler olaya tepki gösterdi.

Askerler tekmelendi, "atın aşağı" diye bağırıldı

Boğaziçi Köprüsü'nde sabah saatlerinde askerlerin teslim olmasının ardından, köprü üzerinde toplanan grup bir askeri linç edercesine dövdü.

Kalabalık arasında bulunanların askeri tekmelediği anlarda bazı kişilerin "aşağı atın" diye bağırdığı duyuldu. Aldığı darbelerle kendinden geçen askerin bedeni taşınırken botları görüldü.

Askerin köprüden atılıp atılmadığı bilinmiyor.