Boğaziçi Köprüsü gece iki şerit

Boğaziçi Köprüsü yaklaşım viyadüklerinde 9 Ekim ile 30 Aralık tarihleri arasında depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılacak.

Karayolları 17. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'daki Büyük Açıklıklı Köprülerin Sismik Takviyesi Projesi" yapım işi kapsamında Boğaziçi Köprüsü yaklaşım viyadüklerinde depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılacağını belirtti.

Söz konusu çalışmaların 4 aşamada yapılacağını ve çalışmalara 9 Ekim perşembe günü saat 23.00'de başlanacağını bildiren Çetin, çalışmaların 30 Aralık salı günü saat 06.00'da tamamlanacağını kaydetti.



Çetin, çalışma programının tamamında trafik yoğunluğunun en az olduğu 23.00-06.00 saatleri arasında çalışılacağını belirterek, diğer saatlerde trafiğin normal seyrinde devam edeceğini, çalışılan saatlerde bir yönde en az 2 şeridin trafiğe açık olacağını bildirdi.

Çalışmalar sırasında gerekli standart üstü geçici trafik işaretlemeleri yapılacağını ifade eden Çetin, sürücülerden alternatif yolları kullanmalarını, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymalarını istedi.