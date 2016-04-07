Boğaziçi Üniversitesi, halka açık derslere başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi, bu yıldan başlayarak sosyal, beşeri ve fen bilimlerini kapsayan Açık Ders adı altında halka açık seminer dizisine başlıyor.

Sözcü’nün haberine göre, psikolojiden uzay bilimine, insan ve makine beyin sınırlarına uzanarak bilimsel konulara ilgi duyan herkes için ‘’Açık Ders’’ler başlıyor. Beşiktaş Belediyesi’nin işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecek “Açık Ders”ler, Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak yapılacak.

Beşiktaş Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan seminer programı, bilimsel merak, özgür düşünce ve yaratıcı fikirlerin oluşmasına katkıda bulunacak bilgi ve tartışmaları toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecek seminerler 90 dakika sürecek. Bu sürenin yaklaşık 50 dakikası öğretim üyesi sunuşuna, 40 dakikası ise katılımcılarla gerçekleştirilecek soru-cevap bölümüne ayrılacak.

Programın hedef kitlesini, bilimsel alandaki son gelişmeleri takip etmeye meraklı toplumun her kesiminden insanlar oluşturuyor. Farklı temalar altında oluşturulan seminer dizileri, psikolojiden bilgisayar mühendisliğine fizikten dilbilime varıncaya kadar birçok alandaki güncel gelişmeleri ve önemli tartışma konularını katılımcılarla paylaşacak.

Katılımcılardan herhangi bir ücretin talep edilmediği Açık Ders programı ilgi duyan herkese açık olarak düzenleniyor.

Açık Ders 2016 Bahar döneminde, Prof. Dr. Cem Say’ın ‘’İnsan ve Makine Beyinlerinin Sınırları’’ başlıklı semineri ile başlayacak. Say, 19 Nisan tarihindeki ilk açık derste , bilgisayar biliminin kurucusu olarak kabul edilen, ünlü matematikçi Alan Turing’in temelini attığı Hesaplama Kuramı’nın bilim ve yapay zekaya dair sorularına verdiği yanıtları tartışmaya açacak.

Program kapsamında 10 Mayıs tarihinde Yrd. Doç. Dr. Elif Duman’ın ‘’Stresin Sinir Sisteminin Üzerindeki Etkileri’’ başlıklı semineri yer alacak. Duman bu seminerde stresli deneyimlerin beynin ve sinir sisteminin işleyişi üzerindeki etkilerinden bahsedecek. Bu bağlamda seminerde, öncelikle bu etkilerin genetik faktörlerle nasıl etkileşime girebildiği üzerinde durulacak, ardından bu etkileri depresyon gibi psikolojik sorunlarla ilişkisinden söz edilecek.

Doç. Dr. Mine Nakipoğlu’nun “Dil, Beyin ve Evrim” başlıklı semineri 23 Mayıs’ta yer alacak. Nakipoğlu, bu seminerde insan türünün belki de en büyük başarısı olarak adlandırabileceğimiz dil olgusunu dilin evrimi, dil-beyin ilişkisi ve dilsel birimlerin beynimizde nerede ve nasıl temsil edildiği konularına ışık tutarak tartışmaya açacak.

Yrd. Doç. Dr. İnci Ayhan’ın vereceği “Zaman Algısı” semineri ise 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Seminer, zamanı nasıl algıladığımızı, bu algıyı oluşturan biyolojik ve psikolojik faktörleri ele alarak zamana dair hepimizin deneyimlediği mutluluk, stres gibi durumları da ele alacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilecek “Açık Ders”ler, Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak yapılacak.