Boğaziçi eylemlerine katıldığı için tutuklanan Murat Can Demirci tahliye edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasını protesto ettikleri için tutuklanan öğrencilerden Murat Can Demirci adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin, rektör olarak Melih Bulu'nun atanmasını protesto etmek amacıyla düzenledikleri eylemlere katılan Murat Can Demirci tutuklanmıştı. Murat Can Demirci, avukatlarının tutukluğa yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.