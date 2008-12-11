Boğaziçi Çince öğretecek

Boğaziçi Üniversitesi ile Şanghay Üniversitesi arasında Konfüçyüs Enstitüsü kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.



Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) ile Şanghay Üniversitesi arasında Konfüçyüs Enstitüsü kurulmasını öngören anlaşma ve akademik işbirliği yapılmasına ilişkin anlayış muhtırası imzalandı.



İki belge Pekin'de düzenlenen törende BÜ Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran ve Şanghay Üniversitesi Başkan Yardımcısı Dr. Vu Song tarafından imzalandı.



Özçaldıran, imzalanan iki belgeden birinin dünyadan yüzlerce üniversiteyle imzaladıkları gibi öğrenci ve öğretim üyesi değiştokuşuna ilişkin bir belge olduğunu belirtti.



Çinceyi ve Çin kültürünü yaymak için dünyanın dört bir yanında şubesi bulunan Konfüçyüs Enstitüsü adlı bir yapılanma olduğuna işaret eden Özçaldıran, bunun Türkiye'deki şubelerinin İstanbul'da BÜ'de ve Ankara'da ODTÜ'de kurulduğunu söyledi.



Bir üniversite Konfüçyüs Enstitüsü kurduğunda Çin'deki bir üniversiteyle anlaşıyor ve bu üniversite enstitünün öğretmenlerini temin etmeyi garanti ediyor. İmzalanan ikinci anlaşma uyarınca da Şanghay Üniversitesi BÜ'deki Konfüçyüs Enstitüsüne her sömestrde ihtiyaca göre öğretmen gönderecek.



Prof. Dr. Özçaldıran, "Neden Çince" sorusuna karşılık, "Çince önemli, çünkü Çin önemli, büyük bir dünya devi olma yolunda hızla ilerliyor. Neden İngilizceyse neden Almancaysa neden Fransızcaysa neden İtalyancaysa aynı sebepten ötürü Çin'ce" dedi.



BÜ'de uzun yıllardır bir Japonca sertifika programı olduğunu hatırlatan Özçaldıran, "bunu Çince için de uyguladıklarını ve her iki programın da üniversitede çok popüler olduğunu" söyledi.

