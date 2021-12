Boğaziçi akademisyenlerinin eylemi 189. gününde: Can Candan görevine iade edilene kadar kampüslerimize serbestçe girebilsin

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direniş 282. günde de devam etti. 30 Temmuz'da yapılan destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu Naci İnci'nin rektör vekili iken Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü öğretim görevlisi Can Candan'ın görevden alınmasının 85. günü olduğu hatırlatılırken, Candan'ın dün İnci'nin talimatıyla okula alınmayışına tepki gösterildi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bugün de "Kabul etmiyoruz", "Vazgeçmiyoruz" pankartlarıyla arkalarını 189. kez rektörlük binasına döndü. Akademisyenler, nöbetin ardından, açık alanda öğrencileriyle ders yapmak isteyen Can Candan'ın dün Rektör Naci İnci'nin talimatıyla kampüse girişinin engellenmesi hakkında da bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, meslektaşımız Can Candan’ın 11 Ekim Pazartesi günü atanmış rektörün keyfi bir kararıyla kampüse alınmamış olmasını, tıpkı kendisinin seksen beş gün önce asılsız gerekçelerle görevden alınmasını kabul etmediğimiz gibi kabul etmiyoruz.

Fakülte ve bölüm kararları yok sayılarak görevden alınan Can Candan ve derslerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencileri ile bir araya gelmesini engellemek, özgür ve özerk üniversitenin temel ilkelerinin ihlali olduğu gibi, öğrencilerimizin eğitim hakkının da gaspıdır.

Can Candan’ın bir an önce göreve iade edilmesini, göreve iade edilme işlemi gerçekleşene kadar kampüslerimize on dört yıldır olduğu gibi serbestçe girmesinin sağlanmasını, üniversitenin siyasal sadakat ve emre itaate inanan değil, bilime ve akademik ilkelere, liyakate dayanan mensupları olarak talep ediyoruz.

Özgür ve özerk bir üniversite için verdiğimiz mücadeleden ve meslektaşlarımızdan vazgeçmiyoruz."

