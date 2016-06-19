Boğazı kesilen genç kızın, babası ve ağabeyi gözaltına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolduktan 3 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan 17 yaşındaki C. B'nin annesi, babası, ağabeyi ve amcasının kızı gözaltına alındı.
Demirci Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edilen C.B'nin Hüdük Mahallesi'nde yaşayan babası M. B, annesi N. B, ağabeyi A.B ile amcasının kızı N.B. gözaltına alındı.
Jandarmanın ifadesine başvurduğu kişiler arasında Hüdük Mahallesi Muhtarı Erol Acar da yer aldı.
Öte yandan C.B'nin cesediyle ilgili otopsi sonucunun beklendiği kaydedildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde ortadan kaybolan C. B'nin cesedi, 3 gün sonra ormanlık alanda bulunmuştu. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde genç kızın boğazının bıçakla kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.