Dümeni kilitlenen gemi demir atarak durabildi

'Ambra' adlı kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken dümeninin kitlenmesi sonucu, kıyıya yaklaşık 50-60 metre kala demir alarak durabildi.

"Ambra" adlı kuru yük gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi istikametine ilerlerken Arnavutköy açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle dümeni kitlendi. Kendi etrafında dönmeye başlayan gemi, bir anda Arnavutköy sahiline yöneldi.

Olayı fark eden vatandaşların, araçlarını alarak kıyıdan uzaklaştırdı. Geminin de kıyıya yaklaşık 50-60 metre kala demir alarak durabildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek gemiye müdahalede bulundu.

Gemi, çalışmaların ardından römorkörlerle açığa çekildi.