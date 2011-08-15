-Boğazdaki yalısını bağışlayıp köyüne döndü HATAY (A.A) - 15.08.2011 - İstanbul Boğazı'ndaki yalısı dahil, tüm mal varlığını eğitime bağışlayıp, memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Batıayaz köyüne yerleşen 84 yaşındaki hayırsever Bedii Sabuncu, hiç çocuğu bulunmamasına rağmen ''çocuklarım'' dediği 4 bin öğrencinin eğitime bağışladığı okullarda eğitim görmesinin gururunu yaşıyor. Hataylı hayırsever Bedii Sabuncu yaşadığı Batıayaz köyünde, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1950 yılında mezun olduktan sonra Hatay, Ankara ve Antalya'da inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini, birikimleriyle yatırım yaptığını, bu yatırımlarını da ''hayırların en güzeli'' dediği eğitime feda ettiğini söyledi. Bugüne kadar 59 ülke gezdiğini, bunlardan birçoğunun eğitimde geri kalmış ülkeler olduğunu anlatan Sabuncu, ''Türkiye'nin en büyük eksikliğinin de eğitim olduğunu gördüm. Bu yüzden ülkenin geleceği için en önemli konu olan eğitime katkı sağlamaya karar verdim'' dedi. Sabuncu, 1989 yılında kolları sıvayarak derslik yapımına başladığını, bugüne kadar 5 okul, çok sayıda derslik ile spor, konser salonu ve öğrenci yurdu yaptırdığını ifade ederek, ''Yaptırdığım okullardan Antakya Bedii Sabuncu İlköğretim Okulu, Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Batıayaz Bedii Sabuncu İlköğretim Okulu, Güneysöğüt İlköğretim ve Karaçay Lisesi'ni sık sık ziyaret ederek eksiklerini gideriyorum. Bunun yanı sıra 2 üniversite öğrencisine de burs veriyorum'' diye konuştu. Okul yapımının yanı sıra İstanbul Boğazı'ndaki yalısı, iş yeri ve oturduğu ev dahil tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışladığını ifade eden Sabuncu, ''Hiç evlenmedim, ama yaptırdığım okullarda 4 bin çocuğum var. Ölümümden sonra da eğitime katkım devam edecek. Gelirimin yüzde 20'si TEV bünyesinde kurulan Bedii Sabuncu Vakfına, kalanı ise bugüne kadar eğitime kazandırdığım okulların ihtiyaçlarına aktarılacak. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor. İmkanı olan herkes eğitime katkı yapmalı'' dedi. -''TBMM Üstün Hizmet Madalyası ödülü''- Bedii Sabuncu, Hatay'da kendisi gibi eğitime katkı veren çok sayıda hayırsever olduğunu vurgulayarak, ''Yaptırdığım okulları sürekli ziyaret ederek öğrencilerin Atatürk ilkeleri ışığında yetiştirilmesi konusunda önerilerde bulunuyor, öğretmen ve öğrencilerle sohbetler yapıyorum'' diye konuştu. Eğitime olan katkıları nedeniyle 2009 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Üstün Hizmet Ödülüne layık görüldüğünü anımsatan Sabuncu, bugüne kadar aldığı sayısız ödüller arasında kendisini en çok mutlu edenin bu olduğunu da sözlerine ekledi.