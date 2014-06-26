Boğaz'daki kutudan THY çıktı, Hatice Sultan Yalısı lüks otel oluyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Ortaköy’de yıllardır tartışma konusu olan ve ne olarak kullanılacağı merak edilen Fehime Sultan Yalısı ile hemen yanındaki Hatice Sultan Yalısı’nı 7 yıldızlı butik otel yapıyor. 2 yalıyı 25 yıllığına 125 milyon TL’ye kiralayan THY, 100 milyon lirayı bulacak restorasyon çalışmaları sırasında Hatice Sultan Yalısı’nın kutuya koyup askıya aldı.

Türk Hava Yolları, Boğaz’ın güzelliklerini dünyaya pazarlamak için, seçkin müşterilerini, önümüzdeki yıldan itibaren, Ortaköy’deki ‘sultanlara layık’ 7 yıldızlı butik otelinde ağırlayacak.

Yıllar önce yanıp enkaza dönen Fehime Sultan Yalısı ile İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü’nden alınan Hatice Sultan Yalısı’nı 25 yıllığına kiralayan THY’nin ikram şirketi Do&Co, restore ettirdiği yalıları gelecek yıl hizmete açacak.

Restorasyon çalışmaları için Hadımköy’de kurulan atölyede, sökülüp götürülen parçalar tek tek onarılıyor. Restorasyon çalışmalarını, Süleymaniye ve Ortaköy camileri, Kabe’deki revakların restorasyonu ile Anadolu Yakası’nda Mimar Sinan Camii ve Çamlıca Cami’nin inşaatını yapan Gürsoy Grup yürütüyor.

Askıya alma tekniği

Fatma Aksu’nun Hürriyet’teki haberine göre, yüzde 80’i yanan Fehime Sultan Yalısı’nın ayakta kalan ahşap parçaları, orijinaline uygun olarak yeniden inşa edilen yapıda kullanılmak üzere, tek tek sökülüp numaralandırılıp, Hadımköy’de kurulan dev restorasyon atölyesine götürüldü. Çalışmalar esnasında dış hava koşullarından zarar görmemesi için etrafı kapatılıp, adeta dev bir ambalaj kutusu içinde korumaya alınan Hatice Sultan Yalısı, ‘askıya alma” tekniğiyle havaya kaldırılıp, altına çelik destek atılacak. Yalı, ‘lego’ gibi parça parça restore edilecek.

150 milyon dolar değerinde

Boğaziçi Ön Görünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı’nda sahil şeridinde ‘otel’ alanında kalan ve üzerinde tescilli eski eser Hatice Sultan Yalısı bulunan 3 bin 335 metrekare sahalı taşınmaz ile yine tescilli eski eser Fehime Sultan Yalısı bulunan 4 bin 572 metrekare sahalı taşınmazı Singapur merkezli otel grubu Amanresorts International Pte. Limited,150 milyon dolara satın almak istemişti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı satışı onaylamamış, kiralanarak restore edilmelerine izin vermişti.

Kira 125 milyon+KDV

İstanbul İl Özel İdaresi’ne ait, Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi’nde bulunan ve 2006 yılında İstanbul Yüzme İhsisas Kulübü olarak kullanılırken, İstanbul Valiliği’nce boşaltılan tarihi Hatice Sultan Yalısı ile 33 yıl Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu olarak kullanılan ve 12 yıl önce yanarak harabeye dönen Fehime Sultan Yalısı, 2008 yılında İl Genel Meclisi’nce yapılan ihale ile, KDV hariç yıllık 5 milyon 400 bin liraya (25 yıl 125 milyon TL+KDV), okul yapmak için gelir sağlamak amacıyla 25 yıllığına, THY’nin yüzde 50 ortağı olduğu ikram kuruluşu Türkish Do&Co’ya kiraya verilmişti.

100 milyon TL’ye restore ediliyor

Yaklaşık 100 milyon TL’yi bulması beklenen restorasyon çalışmaları için Hadımköy’de kurulan atölyede, sökülüp götürülen parçaları tek tek onaran mimar, restoratör, kalemkar, taş ustası, marangoz ve ressamlarla birlikte yaklaşık 350 kişi çalışıyor. Çalışmalar uluslararası restorasyon denetim firmaları tarafından kontrol ediliyor. Uluslararası müşavirlik firmalarının kontrolünde, Erol Sevimlisoy, Sevimli Mimarlık ve Dekorasyon AŞ. İle FG Steel, A2, YPO, mimarlık ve mühendislik şirketleri gözetimindeki restorasyon projesi Gürsoy Grup tarafından hayata geçiriliyor.

Metro sistemiyle otopark yapılıyor

Oturum alanı 10 bin, toplam inşaat alanı 35 bin metrekare olan kompleksin içinde, konferans, balo salonu ile SPA salonlarının yanında, deniz seviyesinin altında 4 katlı, 16 bin metrekarelik otopark yer alacak. Otopark yapımı için, metrolarda kullanılan özel bir teknik Boğaz kıyısında ilk kez uygulanacak. Otopark katları, aşağıdan yukarı değil, “Topdawn” metoduyla, yukarıdan aşağı yapılacak.

VIP müşteriler denizden gelecek

THY’nin Boğaz’ın yeni markası olarak hayata geçirdiği otel projesi kompleksi, Hatice ve Fehime Sultan yalıları dışında, selamlık, karakol, hamam, pavillion’dan (büyük çadır) oluşuyor. THY, VIP yolcularını deniz yoluyla otele getirip, chek-in işlemlerini otelde yapıp, tekrar tekneyle uçağa götürecek. Fehime Sultan Yalısı ile hemen yanındaki Hatice Sultan Yalısı, toplam 96 odalı 7 yıldızlı otel kompleksi olarak, önümüzdeki yıl THY’nin seçkin müşterilerine ağırlayacak. Otelin bütün odaları “Sultan odası” yani “Kral dairesi” olacak.

Padişah kızları için yapıldı

II. Abdülhamit’in kızlarından Naime Sultan’a ait 1800’lerin sonunda inşa edilen yalı, 1909’dan itibaren okul olarak kullanılmaya başlandı. 13 Temmuz 2002’de çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen Naime (Fehime) Sultan Yalısı’nın bahçesi 5 yıl boyunca da İstanbul Trafik Vakfı tarafından otopark olarak kullanıldı. 1800’lerin sonunda V. Murat’ın kızı Hatice Sultan için inşa edilen yalı ise 1972’de Yüzme İhtisas Kulübü’ne tahsis edilmiş, sözleşmesi yenilenmeyen kulüp, 2006’da polis aracılığıyla tahliye edilmişti.

Unutulmaz aşk

İki yalı tarihçiler tarafından skandal ve felaketlerle anılıyor. Abdülhamit tarafından sıradan bir saray çalışanı olan Ali Vasıf Efendi’yle evlendirilen Hatice Sultan, yandaki yalıda oturan Naime Sultan’ın eşi Gazi Osman Paşa’nın oğlu Kemalettin Paşa’yla gizlice mektuplaştı. Mektuplar, Abdülhamit’in eline geçince Naime Sultan da Hatice Sultan da eşlerinden boşandı. Başlarından bir sürü olay geçen sultanların sonu da felaket oldu. Hatice Sultan 1938’de Beyrut’ta tek başına yaşamını yitirirken, Naime Sultan ikinci eşinin memleketi Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 1944’teki darbe sırasında kayboldu.