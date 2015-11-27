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Yaşam

Boğazdaki 3 köprü hakkında 10 ayda on bin haber yapıldı

En fazla haberin, inşaatı hızla devam eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü hakkında yapılmış

27 Kasım 2015 14:13

Medya Takip Ajansı Interpress’in bu yılın Ocak-Ekim dönemini kapsayan araştırmasında Boğaziçi, Fatih Sultan Mehmet ve yapımı devam eden Yavuz Sultan Selim köprüleri hakkında yazılı basında toplam 10 bine yakın haber çıktığını belirledi.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Interpress’in iki bini aşkın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ve dergiyi kapsayan incelemesinde, yılbaşından bu yana yazılı basında köprülerle ilgili en fazla haberin, inşaatı hızla devam eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü hakkında çıktığı belirlendi. Kamuoyunda ismi 3. Köprü olarak da geçen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün toplam 4 bin 492 haberle gündeme geldiği tespit edildi. Türkiye’nin iki kıtayı birleştiren ilk köprüsü olan Boğaziçi Köprüsü trafik, bakım çalışması, kaza ve intihar haberleri başta olmak üzere yazılı basında toplam 2 bin 912 haberle gündeme gelirken, 1988 yılında hizmete giren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün de benzer konularla toplam bin 831 haberde isminin geçtiği belirlendi.

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