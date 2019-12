Boğazda ''underground'' tarzı müzik çalınmasın

T24 - İstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Boğaz'daki eğlence mekanlarına yönelik gürültü denetimi gerçekleştirdi.



İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Emin Birpınar başkanlığındaki ekipler, Çengelköy İskelesi'nden özel bir tekneyle denize açılarak, Boğaz kıyısında yer alan ve yüksek sesli müzik yayını yaptıkları yönünde şikayetler bulunan eğlence mekanlarına ilişkin ses ölçümü yaptı.



Teknede gazetecilere açıklama yapan Birpınar, ünlü eğlence mekanlarının gürültülerinden rahatsız olanların kendilerine yazılı ve sözlü şikayette bulunduklarını belirterek, denetimlerin yaz boyunca rutin olarak sürdürüleceğini kaydetti.



Birpınar, ''Avrupa yakasından gelen gürültü, hem yakında bulunanları hem de Anadolu yakasında

oturanları rahatsız ediyor. Bu sebeple çok ciddi şikayetler alıyoruz. Elimizde 100'ün üzerinde dilekçe var. Sivil toplum örgütlerinin de bize bu yönde müracaatları var. Bu şikayet trafiğini ciddiye almaya başladık'' diye konuştu.



Daha önce yaptıkları denetimlerde bu mekanlardan bazılarına hem para hem de kapatma cezası uyguladıklarını anlatan Birpınar, bazı işletmelerin yüksek sesle müzik yayını yapmayı kendilerinde hak olarak görmeye başladıklarını kaydetti.



Birpınar, İstanbul'da sabah işe gidecek ya da sınava girecek insanların rahatsız edilmeme hakkı bulunduğunu, halkın sağlığı açısından bu denetimi yapmaya çalıştıklarını söyledi.



''Eğlenceye karşı değiliz, ancak işletmelerin insanları rahatsız etmeden, mümkün olduğunca sesi dikkate alarak hizmet vermeleri gerekiyor'' diyen Birpınar, eğlence mekanlarının, yalıtım konusunda harcama yapmalarına rağmen mekanlar açık olduğu için ses çıkışını engelleyemediklerini aktardı.



Cezalarla ilgili soru üzerine de Birpınar, şunları kaydetti:



''Cezalar organize mekanlarda 15 bin liradan başlıyor. İkinci kez tekrarladığında 30 bin lira, daha sonra 45 bin lira oluyor. Aynı zamanda kapatma cezaları da olabiliyor. Kapatma cezaları para cezalarına endeksli değil. Biz, kurallara uyulmadığında her an süreli veya süresiz kapatma hakkına sahibiz. Bunları kanundan gelen hakkımızla uyguluyoruz. İçimizden geçen, bu mekanların kapatılması veya cezalandırılması değil. Dışardaki insanları boğmadan faaliyetlerini sürdürebilirlerse daha iyi bir noktaya gelebiliriz.''



Birpınar, özellikle gece saat 24.00'ten sonra uyuyan insanların kesinlikle rahatsız edilmemesi ve ''underground'' tarzı müziğin karşı yakaya yankı yaptığı için Boğaz'da çalınmaması gerektiğini ifade etti.



İçerideki müziğin desibelinin kendilerini ilgilendirmediğini, ancak dışarıya taşan müziğin 5-7 veya maksimum 10 desibel olması gerektiğini anlatan Birpınar, AB'nin uyguladığı değerleri kriter olarak aldıklarını söyledi.



Birpınar, kurallara uyulan Kuruçeşme Arena'da, en ünlü müzik grupları da konser verse, saat 23.45'te konserlerin son bulduğunu kaydetti.



Sadece Boğaz'da bu denetimlerin yapıldığı eleştirilerine ilişkin de Birpınar, ''Boğaz ile sadece biz ilgileniyoruz. Diğer yerlerle Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor. Küçük yerlerde ise ilçe belediyelerine bu yetkiyi devrettik. Sadece Boğaz ile uğraşmıyoruz, her yerde aynı işlemler yapılıyor'' şeklinde konuştu.



Birpınar, Suada, Sortie, Reina ve 8. Sofra adlı eğlence mekanlarına ilişkin ölçümleri bizzat yaptı.



Denetimlerde, eğlence mekanlarındaki ses seviyelerinin genellikle normal değerlerde olduğu bildirildi.



Bu arada, yalıtım amaçlı perdeler kullanılan Reina ve Sortie gibi eğlence mekanlarında ses değerlerinin düşük çıktığı gözlendi.