 BOĞAZ'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

- Deniz seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İstanbul DHA

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis deniz seferlerinde aksamalara neden oluyor

İstanbul\'da sis sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Şehit Hatları bazı vapur seferlerinde aksamalar olduğunu açıkladı. İDO\'da Yenikapı - Yalova arası hızlı feribot seferlerinin yapılamadığını bildirdi.



Görüntü Dökümü:

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15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

Sisten görünmeyen Fatih sultan Mehmet Köprüsü

Boğaz kenarında balık tutanlar

Spor yapanlar

Genel ve detaylar



