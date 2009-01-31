Boğaz’da müzik sesi kısılıyor

Çevre Bakanlığı, sınır değerlerini sağlayamayan işletmelerden müzik yayınını kaldırmasını veya faaliyet türünü değiştirmesini isteyecek. Bazı eğlence yerlerinin de Boğaz’dan taşınması öngörülüyor.





Çevre Bakanlığı, İstanbul Boğazı’ndaki gürültü kirliliğine yönelik bir eylem planı hazırlıyor. Haziran ayına kadar gürültü düzeyinin 5 desibelin altına indirmeyi hedefleyen düzenleme kapsamında, sınır değerleri sağlamayan işletmelerden müzik yayınını kaldırması veya faaliyet türünü değiştirmesi istenecek. Eylem planında bazı eğlence yerlerinin Boğaz’dan taşınması ve saat 3’ten sonra müzik yayının yasaklanması da öngörülüyor.



Çevre Bakanlığı’nın İstanbul Boğazı başta olmak üzere, eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün kontrol altına alınması amacıyla hazırladığı eylem planı, İçişleri ve Kültür Bakanlıkları, İstanbul il çevre ve orman müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediyeleri’nin katkılarını içeriyor.



Eylem planının ayrıntıları şöyle;



- Boğaz çevresindeki eğlence yerleri için gürültü seviyesi değerlendirme raporu ve gürültü haritası hazırlanacak. Harita sonuçlarına göre ilgili işletmelere yönelik tedbir alınacak.



- Sınır değerlerini sağlayamayacak işletmelerin müzik yayınını kaldırılacak veya faaliyet türü değiştirilecek. Bazı eğlence yerlerinin belediye tarafından verilen süre içinde belirlenen başka alanlara taşınması sağlanacak.



- Eğlence yeri ruhsatı olmayan restoranların yüksek sesle müzik yayını yapmasına izin verilmeyecek.



- Haziran ayından itibaren Boğaz’da açılacak eğlence yerleri yerleşim yeri, okul ve hastane gibi hassas yapıların bulunduğu alanlarda kurulamayacak.



