Boğaz'da facianın eşiğinden dönüldü

T24 - Harem açıklarında yolcu taşıyan bir tekne kuru yük gemisine sürttü. Olay sırasında daha büyük bir çarpışmanın olmaması olası bir facianın önüne geçti.



Eminönü'nden kalkan Turyol Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bağlı Aynacıoğlu isimli yolcu teknesi boğazdan geçişi sırasında Harem açıklarında Türk bayraklı Bolaman isimli 56 metre uzunluğunda kuru yük gemisine saat 21.30 sıralarında yan tarafından sürttüğü iddia edildi.



Sürttünme sırasında oluşan sarsıntı nedeniyle teknede bulunan yolcular büyük panik yaşadı.



Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede kaza sırasında, 6 yolcu çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Teknenin kaptanı Cengiz Aynacıoğlu ise tekneyi, Haydarpaşa İskelesine yanaştırdı.



Yaralı 6 kişi, ihbar üzerine iskelede bekletilen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Aynacıoğlu teknesinde maddi hasar meydana gelirken, "Bolaman"ın Zeytinburnu Ahırkapı açılarında demirlediği öğrenildi.



Kaza ile ilgili araştırma başlatıldı. Bazı yolcular kuru yük gemisinin ışıklarının yanmadığını iddia ederek, kaptanın gemiyi göremeyip çarptığını söyledi. Bir yolcu büyük bir sarsıntı olduğunu, bazı yolcuların can yeleklerini giydiğini söyledi.

