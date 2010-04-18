Boğaz'da 'caz' keyfi...

T24 - Düzenlediği konserlerle temalı etkinlik düzenleyen Hakan Erdoğan Prodüksiyon, ilki 2008’de gerçekleşen Balık Ekmek Caz konserlerini 2010’da da düzenlemeye devam ediyor. MİHA muhabiri Can Barış Çevik, Balık Ekmek Caz konserleriyle ilgili izlenimlerini T24 için kaleme aldı.





Balık Ekmek Caz; Bosphorus Princess gezi yatında Türkiye’nin en iyi cazcılarının sınırsız şarap ve bira içilip balık ekmek yenerek izleneceği oldukça yaratıcı ve İstanbul Boğazı’nın harika manzarası eşliğinde büyük bir keyfe dönüşen bir etkinlik. Konser sırasında kimi sevgilisi veya eşiyle dans ediyor; kimi fon müziği olarak cazı seçip Boğaz’ın manzarasını izliyor; kimiyse pür dikkat müziği dinliyor.





Bosphorus Princess’te açık olan üst katta manzarayı izleyip balık ekmeğinizi yiyebiliyorsunuz veya alt katta müzisyenlerle karşılıklı şarkıları söyleyebiliyorsunuz. 2010’da Kerem Görsev, Kent Mete, Önder Focan gibi Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerini bir araya getirdi.





Havaların ısınmaya başladığı bu günlerde caz severlerin kaçırmaması gereken bir etkinlik… Balık Ekmek Caz’ın 2010’daki son konserlerini 21 ve 24 Nisan’da Elif Çağlar Dörtlüsü verecek. Taksim’deki bir barda içeceğiniz sofra şarabı parasından biraz daha fazlaya bu etkinliği izleme şansınız var. Detaylı bilgi için www.balikekmekcaz.com adresini ziyaret edebilirsiniz.





Yazı ve Fotoğraf: Can Barış Çevik (MİHA)

