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Yaşam

Boğaz’da bisiklet şenliği

22 Eylül Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’nde milyonlarca bisiklet sürücüsü, bisikletin de ulaşım aracı olduğunu hatırlatmak için Boğaziçi Köprüsü’nden geçecek

28 Ağustos 2013 20:23

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde, yaşanan bisikletçi ölümlerine dikkat çekmek için, Türkiye'de de bisikletçiler Boğaz Köprüsü'nden geçecek.
Etkinlik, şehir içi ulaşımda bisikletin de bir ulaşım aracı olarak kullanılabileceğini bir defa daha hatırlatmak için, bisiklet kullanıcılarının trafikteki varlıklarına dikkat çekmek amacı ile düzenleniyor. Birçok yerde çeşitli eylemlerde bulunan bisiklet sürücüleri 22 Eylül’ün onlar için dönüm noktası olacağını belirtti.
 

'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde Köprü’deyiz'

 
Özge Özkul'un ntvmsnbc'deki haberine göre, etkinlik 22 Eylül Pazar günü yapılacak. Etkinliğin başlangıç yeri Taksim Meydan’ı, bitiş yeri ise Harem İskelesi olarak belirlendi.
Katılımcılar saat 9:30’dan itibaren Taksim Meydanı’nda bir araya gelecekler. Saat 10:00’da hareket edecek olan grup, Mecidiyeköy ve Balmumcu üzerinden 1. Boğaziçi Köprüsü’nü geçecek.
Üsküdar üzerinden sahile inecek olan grup, Harem’de gezisini bitirecek.
 

Resmi izinler alındı

 
Boğazdan geçiş resmi izinlere tabi olduğundan, konu ile ilgili her türlü izin işleminin resmi makamlar tarafından yapıldığı belirtildi.
Etkinliğe yaklaşık olarak 10.000 kadar kişinin katılması bekleniyor.
 
Etkinliğin Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz

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