Boğaz'da balık tutma keyfi tarih oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, başta Galata Köprüsü üzerinde balık tutanlar olmak üzere amatör olta balıkçılarını üzecek açıklamalarda bulundu.

Kadir Topbaş , yapımı devam eden Tarabya Tekne Park İnşaatında inceleme yaptı. İskelede bir süre yapılan çalışmaları seyreden Başkan Topbaş, yetkililerden tekne park hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Topbaş, teknelerin sahil şeridini işgal ettiğini, İstanbullular'ın bu nedenle deniz keyfi yaşayamadığını belirtti. Bu nedenle vatandaşlardan birçok şikayet aldıklarını belirten Topbaş,"Tekne sahipleri de bize 'Nerede demirleyeceğiz?' dedi. Biz de tekneleri marina sistemine dönüştürmeye karar verdik. İlk adımı Trabya ve İstinye'de attık. Trabya'ya 208 tekne bağlanabilecek. Eylül başı gibi hizmete sunacağız. Sahilleri , İstanbullular'a iade etmiş olacağız. İstanbullular deniz keyfi yapabilecek"dedi. Bebek, Paşabahçe ve Kuruçeşme'de bu tür tekne park yapılacağını ifade eden Topbaş, turistik teknelerin demirlemesi için de Beykoz'da bir çalışma yapılacağını belirtti.

Boğaz'da balık tutma keyfi bitiyor

Topbaş'ın açıklamalarında amatör balıkçılara da kötü haberi vardı. Boğaz'da sahil boyunca balık tutan amatör balıkçılar artık istediklere yerde olta atamayacaklar. Vatandaşlardan, boğaz kenarında balık tutan amatör balıkçılarla ilgili sıkça şikayet geldiğini belirten Başkan Topbaş,"Ama balık tutmakta İstanbul 'un bir keyfi. Ben de gençken balık tuttum. Boğaz'da yürüyenleri rahatsız etmeyecek şekilde bir düzenleme yapacağız. Amatör balıkçılar için, balık tutulacak belli yerler ayrılacak. Kimse rahatsız olmayacak. Amatör balıkçılar yeri yapacağız" ifadelerini kullandı. (Selahattin Günday/ DHA)