Boğaz’a iki köprü birden mi?

T24 - “3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu”nu açıklayan Şehir Plancıları’na göre, güzergâhı açıklanan 3. köprüyle 4. köprünün ön hazırlığı yapıldı.





Sehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin hazırladığı “3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu”nda, kamuoyuna güzergâhı açıklanan 3. köprü projesiyle birlikte 4. köprünün de ön hazırlığının yapılmış olacağı savunuldu. Mevcut araç sahipliği oranın devam etmesi halinde de İstanbul’a 2040 yılında 70 Boğaz köprüsü yapılması gerektiği belirtildi. Raporda köprü ve bağlantı yollarının ardından oluşan nüfus ve yapılaşma baskısına ilişkin örnekler yer aldı.



2. Köprü ve TEM bağlantılı yollarının faaliyete geçişini takip eden 10 yılın sonunda, köprü bağlantılarıyla beslenen ilçelerden Gaziosmanpaşa’nın nüfusunun 360 bin, Ümraniye’nin nüfusunun ise 305 bin kadar artığı ortaya konuldu. Milliyet'te yer alan habere göre;



Raporda özetle şöyle denildi:



“2. Boğaz Köprüsü yapıldıktan sonra Boğaz’dan geçen taşıt sayısı yüzde 1180 artarken, yolcu sayısı sadece yüzde 170 artmıştır. İlk köprüde de yolcu sayısı artışı yüzde 4, araç geçiş sayısı artışı ise yüzde 200 olmuştur. Bu da köprünün insan odaklı geçişler için değil, araç geçişleri için yarar sağladığını ortaya çıkarmıştır.”





13 yıl sonra 17 köprü daha



Raporda şu değerlendirme ve tespitler yer aldı:



* İstanbul’daki nüfus artışının yılda yüzde 4, otomobil sahipliği artışının ise yüzde 16’dır. Mevcut eğilimin devam etmesi halinde talebi karşılamak için İstanbul’da 2020 yılında 20, 2040 yılında ise 70 köprüye ihtiyaç duyulacağı savunuldu.



* Projeyle yapılaşma ve nüfus etkisi öncelikle 2b alanlari ile özel orman alanlarını tehdit edecek. 3 milyon 773 bin kişi kentin kuzey kesimlerine yerleşecek.



* Kuzeydeki olası yapılaşma 2023 yılına kadar kente 7,3 milyonluk ek nüfus getirecek.



* Mikro klima üzerinde serinletici etkisi olan kuzey ormanları tahrip olacak. 2.5 milyondan fazla ağaç, 680 hektar sit ve 931 hektar tarım alanı yok olacak.





