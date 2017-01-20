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Boğaz Köprüsü'ne iki şerit trafiğe kapandı

Köprüde iki şeridin kapatılması nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı

20 Ocak 2017 20:14

15 Temmuz darbe girişiminin ardından '15 Temmuz Şehitleri Köprüsü' olarak değiştirilen Boğaz Köprüsü'nde trafik ekipleri ikişer şeridi çekiciler ve polis araçlarıyla trafiğe kapattı.

Köprüde bu nedenle trafik yoğunluğu yaşandı. Yol yaklaşık bir saat kadar tek şerit halinde trafiğe açık kaldı. Sonradan yol kapatmanın nedeninin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın güzergâh önlemi olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan’a daha caminin yanındaki kültür merkezine geçti. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı. Erdoğan çıkışta çevrede bulunan vatandaşlara el salladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, iş adamı Eray Kapıcıoğlu ve MÜSİAD Başkanı Nail Olpak eşlik etti. Erdoğan Beylerbeyi’nde bulunan çalışma ofisine geçti.

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