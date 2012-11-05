Boğaz Köprüsü'nde kaza yaptıktan sonra intihar etti!

Boğaziçi Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde seyreden 30 yaşındaki Kenan Aktaş, köprü üstünde korkuluklara çarparak kaza yaptı.

Kaza sonrası Aktaş, kendisine yardıma gelen bir motosikletlinin gözleri önünde korkuluklara çıkarak köprüden aşağıya atladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, hem köprü üstünde hem de denizde arama çalışmaları başlattı. Ancak Aktaş bulunamadı.

Beşiktaş Dikilitaş'ta market işletmeciliği yapan Aktaş'ın intihar etmek için köprüye geldiği, otomobilin ağabeyi Hikmet Aktaş'a ait olduğu belirlendi.