T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Boğaz Köprüsü'nde kaza yaptıktan sonra intihar etti!

Boğaziçi Köprüsü'nde kaza yapan sürücü köprüden atlayarak intihar etti

05 Kasım 2012 20:09

 

Boğaziçi Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde seyreden 30 yaşındaki Kenan Aktaş, köprü üstünde korkuluklara çarparak kaza yaptı.
 
Kaza sonrası Aktaş, kendisine yardıma gelen bir motosikletlinin gözleri önünde korkuluklara çıkarak köprüden aşağıya atladı.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri, hem köprü üstünde hem de denizde arama çalışmaları başlattı. Ancak Aktaş bulunamadı.
 
Beşiktaş Dikilitaş'ta market işletmeciliği yapan Aktaş'ın intihar etmek için köprüye geldiği, otomobilin ağabeyi Hikmet Aktaş'a ait olduğu belirlendi.
 

ETİKETLER

boğaz köprüsükazaintihar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24