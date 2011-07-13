T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Boğaz Köprülerinde onarım başlıyor

Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü genleşme derzlerinde onarım çalışması yapılacak

13 Temmuz 2011 03:00

 T24-''İstanbul'daki Büyük Açıklıklı Köprülerin Sismik Takviyesi Projesi Yapım İşi'' kapsamında bulunan Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü genleşme derzlerinde onarım çalışması yapılacak.

Karayolları 17. Bölge Müdürü Mehmet Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, aşamalı olarak yapılacak çalışmalara yarın gece 00.00'da başlanacağını ve çalışmaların 17 Temmuz pazar günü saat 06.00'da tamamlanacağını belirtti.

Çalışmaların trafiğin uygun olduğu 00.00-06.00 saatleri arasında yapılacağını, diğer saatlerde trafiğin normal seyrinde devam edeceğini ifade eden Karaman, çalışma şartlarına bağlı olarak çalışma yönündeki iki şeridin trafiğe kapatılacağını ve trafiğin diğer şeritlerden sürdürüleceğini bildirdi.

Bu çalışmalar sırasında, gerekli standart üstü geçici trafik işaretlemeleri yapılacağını belirten Karaman, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, yol üzerindeki trafik işareti ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24