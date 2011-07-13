Boğaz Köprülerinde onarım başlıyor

T24- ''İstanbul'daki Büyük Açıklıklı Köprülerin Sismik Takviyesi Projesi Yapım İşi'' kapsamında bulunan Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü genleşme derzlerinde onarım çalışması yapılacak.



Karayolları 17. Bölge Müdürü Mehmet Karaman, yaptığı yazılı açıklamada, aşamalı olarak yapılacak çalışmalara yarın gece 00.00'da başlanacağını ve çalışmaların 17 Temmuz pazar günü saat 06.00'da tamamlanacağını belirtti.



Çalışmaların trafiğin uygun olduğu 00.00-06.00 saatleri arasında yapılacağını, diğer saatlerde trafiğin normal seyrinde devam edeceğini ifade eden Karaman, çalışma şartlarına bağlı olarak çalışma yönündeki iki şeridin trafiğe kapatılacağını ve trafiğin diğer şeritlerden sürdürüleceğini bildirdi.



Bu çalışmalar sırasında, gerekli standart üstü geçici trafik işaretlemeleri yapılacağını belirten Karaman, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, yol üzerindeki trafik işareti ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğini kaydetti.

