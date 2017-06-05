Boğaz köprülerinde Beşiktaş bayrağı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ın bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak formasına üçüncü yıldızı takan Beşiktaş'ın bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı.

Beşiktaş bayrağının köprülere asılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ulaş Toprak "Köprüye Beşiktaş bayrağının asılmasından dolayı çok mutluyum. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha nice şampiyonluklara diyorum. Üçüncü yıldızımız kutlu olsun" dedi.