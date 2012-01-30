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Politika

Boğaz balıklarına soğuk kırımı

İstanbul - Çengelköy, İstinye gibi boğaz sahilindeki semtlerde balık meraklıları hiç yorulmadan...

30 Ocak 2012 02:00

T24 - İstanbul - Çengelköy, İstinye gibi boğaz sahilindeki semtlerde balık meraklıları hiç yorulmadan ve zorlanmadan balık avlıyor. Çünkü bir çok balık denize üstüne vurdu. Avlanan balıkların çoğu çinekop ve istavrit. Nadir de olsa kovaya giren balıklar arasında başka türler de var.  

Boğaz balıklarına soğuk kırımı


KAR SUYU KAÇMADI, ISI DEĞİŞİMİ VURDU 

Bir çok kişinin kulaklarına kar suyu kaçtığı için sersemleyip su üstüne çıktığı sanılan balıklar aslında soğuk hava koşullarının kurbanı. Ani sıcaklık değişimleri bu mevsimde sıcak sulardaki besinlerine ulaşmaya çalışan balıkları İstanbul Boğazı'nda yakaladı. Çok soğuyan sular nedeniyle şok geçiren balıklar su yüzeyine çıktı. Hal böyle olunca da onları gören balık avcıları için kolay av oldular. 


ELDE KEPÇE ÇİNEKOP AVI 

Eline birer iri kepçe geçiren balık avcıları soluğu bir tekneyle denizde ya da sahilde alıyor 2 gündür. Kepçelerin denize her daldırılışında içi azımsanmayacak sayıda balıkla doluyor.  

O semtlerden biri de Arnavutköy. Sıradışı manzaranın gözlenmeye başlandığı saatlerden itibaren bir kaç kez dolup boşalan kovalar yeniden dolduruluyor. Tansel Yavuz da o avcılardan biri ve durumdan çok memnun. Bir çok İstanbullu hayatlarının en kolay balığını avlıyor. Ama av ne kadar kolay olursa olsun yine de bir "rast gelesi" var. İri bir lüfer balıkçılardan sadece birinin kepçesine rast geldi ve kovasına girdi. 


BAYGIN BALIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜ VAR MI? 

Bu sorunun yanıtına uzmanlar "evet" yanıtını veriyor. Sersemlemiş şeklinde yüzen balıkların sonunu yaşadıkları şokun büyüklüğü belirliyor. Yani bu balıkların ilerleyen saatlerde şartların değişmesi halinde yeniden eski sağlığına kavuşabiliyor. 


İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI MI? 

Bu sorunun yanıtı hem "evet" hem "hayır". Yani olası riski belirlemenin ön koşulu "inceleme". Ancak uzmanlar baygın da olsa yaşamını sürdüren bir balığı yemenin insan sağlığına bir zararı henüz tespit etmediler.


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