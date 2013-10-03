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Yaşam

Boğaz ağrısı şikayetiyle doktora gitti, gırtlağından 12 santimetrelik sülük çıktı

Nevşehir'de boğaz ağrısı ve ses kısıklığı şikayeti ile hastaneye giden Hakkı B'nin boğazına 12 santimetre uzunluğunda canlı sülük kaçtığı anlaşıldı

03 Ekim 2013 19:09

Nevşehir'de boğaz ağrısı ve ses kısıklığı şikayeti ile hastaneye giden Hakkı B'nin (26) boğazından 12 santimetre uzunluğunda canlı sülük çıktı. 
Solunum problemi, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı şikayetiyle Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine başvuran Hakkı B'nin yapılan endoskopik muayenesinde ses tellerine yapışmış halde soluk borusuna kadar uzanan canlı sülük tespit edildi. Ameliyata alınan Hakkı B'nin boğazından 12 santimetrelik canlı sülük çıkarıldı.
 

İlk muayenede bulunamadı

 
Ameliyatı gerçekleştiren KBB Uzmanı Op. Dr. Ali Değirmenci, hastanın kendilerine başvurduğunda poliklinikteki ilk muayenesinde herhangi bir rahatsızlığa rastlanmadığını belirtti.
Nefes darlığı olduğunu belirtmesi üzerine hastayı endoskopik kamera ile tekrardan muayene ettiğini kaydeden Değirmenci, kamera ile baktığında sağ ses tellerinden aşağıya uzanan canlı ve hareketli bir sülük gördüklerini anlattı.
Hakkı B'nin boğazındaki sülüğü 20 dakika süren ameliyatın ardından çıkardıklarını ifade eden Değirmenci, şöyle devam etti:
 "Sülükler su ile bulaşan, kan emerek büyük boyutlara ulaşan canlılar olduğu için hastada hayati tehlike oluşturabilirdi. Tutunduğu yerde hava yolunu kapatabilirdi. Sağ ses telini tutup akciğere kadar uzanan 12 santimetre boyundaki sülüğü yaklaşık 20 dakikalık başarılı bir ameliyatla kanamaya sebep olmadan çıkardık ve hastayı taburcu ettik."
Gırtlağına sülük yapışan Hakkı B. ise sülüğün araziden içtiği kaynak sudan boğazına geçtiğini tahmin ettiğini belirterek, doktorlar tarafından gırtlağında bir sülük olduğunun kendisine söylendiğinde çok korktuğunu söyledi.
 

'Bir daha içmem'

 
Boğaz ağrısının nedeninin içtiği soğuk su olduğunu düşünürken bir sülüğün gırtlağına yapıştığını öğrenince şaşkına döndüğünü kaydeden Hakkı B. "Bir daha araziden kaynak suyu içmem. Mutlaka bardağa doldurup öyle içeceğim. Zaten artık hazır su içiyorum” diye konuştu.

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