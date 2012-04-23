Boğalar güreşti, izleyiciler ve boğa sahipleri kavga etti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerini yaklaşık 5 bin kişi izledi. 147 boğa, iki gün boyunca kıran kırana mücadele etti. Mücadeleye yarışma esnasında çıkan kazalar ve kavgalar damga vurdu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın adaşı olan 13 yaşındaki bir çocuk da bir boğa ile güreşlere dâhil oldu.

Erdoğan, Başbakan’ın cezaevine girmesine üzüldüğü için oğluna onun adını verdi.

Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın “Alaca” adındaki boğası kurallara uygun güreşmediği için elendi.

Festival sırasında bir boğa tribündeki seyircilere saldırdı. Büyük korku yaşayan seyirciler, boğayı tekmeledi. Yaşananlardan sonra çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, bazı kişiler de gözaltına alındı.