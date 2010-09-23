-BOĞA GÜREŞİ BAYRAMLARDA SERBEST MADRİD (A.A) - 22.09.2010 - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim parlamentosu, Katalonya'da halk bayramlarında boğaların eğlence amaçlı kullanılmasına onay verdi. Yaklaşık 2 ay önce Katalonya'da boğa güreşinin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yasaklanması kararını alan Katalan Parlamentosu, bugün ise boğaların eğlence amaçlı olarak Katalonya'daki bayramlarda kullanılmasına onay verdi. Katalonya bölgesinin Tarragona kenti başta olmak üzere 60'a yakın yerleşim merkezinde yapılan ve "Correbus" olarak adlandırılan bayramlarda, boğalar öldürülmeksizin boynuzlarının üzerine konulan ateş saçan çubuklarla sokaklarda ya da arenalarda halkın karşısına bırakılıyor. ''Correbus''un bir kültürel etkinlik olarak yapılmasının yasal hale getirilmesi için Katalonya'da en büyük parti olan ve şu anda ana muhalefette bulunan Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CIU) tarafından sunulan yasa tasarısı, bugün 114 evet, 14 hayır ve 5 çekimser oyla kabul edildi. Bu arada, 28 Kasımda yerel seçimlere gidecek olan Katalonya özerk yönetiminde, parlamentonun feshedilmeden önceki son oturumunda yeniden boğaların tartışılması polemik konusu oldu. Katalonya'da faaliyet gösteren Vatandaşlar (C's) partisinin lideri Albert Rivera, "Birçok şirketin kredisiz ve çok sayıda işsizin olduğu bir dönemde halen boğaların tartışılmasından vatandaşlar artık bıktı" dedi. Katalan parlamentosunun 2 ay önce boğa güreşlerini yasaklamasına rağmen boğalara acı veren bir Katalan etkinliğini yasaklamaması çelişki olarak gösterilirken, geçmişte ortaya atılan, 'boğa güreşlerinin sadece bir İspanyol geleneği olduğu için yasaklandığı' yönündeki görüşler hatırlatıldı.