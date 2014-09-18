Boeing uzaya yolcu taşıyacak

Boeing firmasının NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak için geliştireceği

“uzay taksisi” aynı zamanda bir turistin de astronotlarla birlikte yolculuk yapmasına imkân tanıyor.

Boeing Ticari Mürettebat Programı Müdürü John Mulholland, 4.2 milyar dolar tutarındaki beş yıllık

anlaşmanın turistlere de koltuk satılmasını içerdiğini kaydetti.

Mulholland, taşıma bedelinin ise Rus Uzay Ajansı'nın şu an turistleri uzaya taşımak için talep ettiği

fiyatla rekabet edebilir ölçüde olacağını belirtti.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, 2017 yılından itibaren yeniden uzay mekiği göndermeye

başlayacağını duyurmuştu.

Boeing ve SpaceX firmalarının ise yeni nesil uzay uçuşlarının

geliştirilmesi çalışmalarında partner

olduğu kaydedilmişti.

