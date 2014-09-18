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Yaşam
Deutsche Welle

Boeing uzaya yolcu taşıyacak

Boeing’in geliştirdiği uzay taksisi, NASA astronotlarının yanında bir turiste uzaya gitme imkânı sunuyor.

18 Eylül 2014 13:29

Boeing firmasının NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak için geliştireceği
“uzay taksisi” aynı zamanda bir turistin de astronotlarla birlikte yolculuk yapmasına imkân tanıyor.

Boeing Ticari Mürettebat Programı Müdürü John Mulholland, 4.2 milyar dolar tutarındaki beş yıllık
anlaşmanın turistlere de koltuk satılmasını içerdiğini kaydetti.

Mulholland, taşıma bedelinin ise Rus Uzay Ajansı'nın şu an turistleri uzaya taşımak için talep ettiği
fiyatla rekabet edebilir ölçüde olacağını belirtti.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, 2017 yılından itibaren yeniden uzay mekiği göndermeye
başlayacağını duyurmuştu.

Boeing ve SpaceX firmalarının ise yeni nesil uzay uçuşlarının
geliştirilmesi çalışmalarında partner
olduğu kaydedilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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