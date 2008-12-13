Boeing üstü uzay mekiği

Uzay mekiği Endeavour, Dünya'ya iniş yaptığı California'dan, evi Florida'ya, Boeing 747 sırtında götürüldü



Amerikan uzay mekiği Endeavour Dünya'ya indikten yaklaşık 2 hafta sonra Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu'nun (NASA) Florida uzay üssündeki evine dönebildi.



Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yaptığı seyahatin ardından kötü hava koşullarından ötürü 30 Kasım'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi yerine ABD'nin batısındaki California'da bulunan Edwards Hava Üssü'ne inmek zorunda kalan uzay mekiğinin kötü hava koşullarından ötürü Florida'ya dönüşü çok gecikti.



Ülkeyi batıdan doğuya Boeing 747 tipi bir Jumbo Jet'in sırtında geçmek zorunda kalan Endeavour uzay mekiğinin bu yolculuğu da kötü hava koşullarından etkilendi. Uzay mekiğinin Jumbo Jet'in üstünde yaptığı yolculuk NASA'ya 1,8 milyon dolara mal oldu.



UUİ'ye 16 gün süren seyahati sırasında 10,5 milyon km'yi aşkın yol kateden mekik mürettebatı uzay istasyonunda önemli onarım ve montaj çalışmaları yapmıştı.

