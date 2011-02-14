-BOEING 747-8 INTERCONTINENTAL GÖRÜCÜYE ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 14.02.2011 - Boeing'in, geniş gövdeli uçak segmentinde havayolu şirketlerine ''en düşük'' işletme maliyetini sunacak, gelişmiş çevre performansına sahip yeni modeli 747-8 Intercontinental'i havacılık dünyasının beğenisine sunduğu bildirildi. Boeing'den yapılan yazılı açıklamada, yeni uçağın, Boeing'in Everett–Washington'daki tesislerinde düzenlenen prömiyerine, aralarında havayolu şirketlerinin temsilcileri, devlet yetkilileri, Boeing'in iş ortakları, tedarikçileri ve çalışanlarından oluşan çok sayıda davetlinin katıldığı belirtildi. Açıklamada, Boeing 747-8 Intercontinental'in, önceki versiyonu 747-400 modeline oranla yüzde 12 daha düşük bir değerle geniş yolcu uçakları arasında en düşük koltuk/mil maliyeti sunacağı, yolcu başına yüzde 16 daha az yakıt tüketip yüzde 16 daha düşük karbon salınımına sebep olurken, yüzde 30 daha sessiz uçacağı bildirildi. Uçağın, güneşin doğuşunu simgeleyen kırmızı-turuncu renkli bir tasarımla boyandığı, sadece ilk 747-8 Intercontinental'de uygulanan bu tasarımın, Boeing'in standart mavi tasarımından belirgin bir şekilde farklılık gösterdiği, yeni renklerin, farklı kültürlerde ''bolluk'' ve ''iyi şans'' gibi kavramları simgelediği ifade edildi. Lufthansa ile birlikte aralarında Kore Havayolları'nın da bulunduğu 8 havayolu şirketinin, bugüne kadar toplam 33 Boeing 747-8 Intercontinental sipariş ettiği bildirilen açıklamada, ilk uçağın bu yılın son çeyreğinde teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi. Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jim Albaugh, törende yaptığı konuşmada, yeni 747'nin, sahip olduğu teknolojik yeniliklerle havayolu şirketleri için son derece verimli bir uçak olacağını belirterek, ''747-8 Intercontinental, 787 Dreamliner için geliştirilen yenilikçi teknolojilerin birçoğunu bünyesinde barındırıyor. Uçağın düşük işletme maliyetiyle müşterilerimize değer katacağına, göz alıcı özelliklere sahip kabiniyle de yolculara eşsiz bir konfor sunacağına inanıyoruz'' ifadesini kullandı. Boeing 747-8 Intercontinental'in ilk müşterisi olan Lufthansa Grubu'nun Filo Yönetimi Başkan Yardımcısı Nico Bucholz da 747-8 Intercontinental'in, 400 koltuk kapasitesiyle filoları için önemli bir tamamlayıcı model olacağını ve filolarını daha da verimli kılacağını belirtti.