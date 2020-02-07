Boeing 737 MAX 8'lerde bir problem daha tespit edildi

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İki defa çakılıp yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan Boeing 737 MAX 8'de bir yazılım problemi daha tespit edildi.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing, problemin uçağın gösterge uçaklarından birinde olduğunu duyurdu. Göstergenin uçağın burnunu alçaltan ve yükselten stabilizör tirimine bağlı olduğu ifade edildi.

Daha önce çakılan Boeing 737 MAX 8'lerin pilotların müdahalelerine rağmen uçağın burnunu aşağı çeken MCAS sistemi sebebiyle kaza yapmış olabileceği belirtilmişti.

Uçakların dünya çapında yere indirilmesinin ardından Boeing MAX 8'lerin tekrar uçabilmesi için mesai yapmaya başladı ancak Sivil Havacılık Kurumu (FAA) henüz gerekli izni vermedi. Şirket, yeni keşfedilen problemin uçağın tekrar kullanıma dönüşünü geciktirmeyeceğini düşündüklerini belirtti.

Bu problemin uçuş bilgisayarındaki bir problemden kaynaklandığını belirten Boeing, sorunun uçuş onayı alınmadan çözüleceğini açıkladı.

Kısa süre arayla meydana gelen iki kazanın ardından skandallar Boeing'in peşini bırakmadı. Boeing MAX 8'ler üzerinde incelemeler yapılırken peş peşe yeni problemler keşfedilirken, şirketin iç mesajlaşmaları test sürecinde uçaklarda problemler olduğunun bilnidiğini ancak yine de uçurulmasına izin verildiğini ortaya çıkarmıştı.