-BOEING 462 UÇAK TESLİM ETTİ İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing, 2010 yılında müşterilerine 462 uçak teslim etti. Boeing'ten yapılan açıklamada, şirketin, müşterilerine 462 uçak teslim ettiği 2010 yılında satış hedefine ulaştığı belirtildi. Boeing'in, havacılık endüstrisinin ekonomik anlamda yeniden büyümeye başladığı 2010'da, iptaller çıkarıldığında 530 adet yolcu uçağı için kesin sipariş aldığı da ifade edilen açıklamada, şirketin müşterilerine teslim edilmek üzere 3443 adetlik siparişi bulunduğu bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Albaugh da ''Yeni nesil 737 serisi, 2010 yılında gerçekleştirilen 376 teslimatla, şirket tarihinde 2 yıl peş peşe teslimat rekoru kırdı. Verimliliği, çok yönlülüğü ve sürekli gelişen performansıyla havayolu şirketlerinin ilk tercihi olan yeni nesil 737'ler, 486 adetlik toplam siparişiyle de Boeing'in en çok talep edilen modeli oldu'' dedi. Açıklamada, çift koridorlu uçak segmentinde, yolcu konforu ve verimlilik açısından, havayolu şirketleri, yatırımcı ve sık uçan yolcuların tercih ettiği uçak olan 777 serisinin ise 2010 yılında 46 adet kesin sipariş ve 74 adetlik teslimatla Boeing'in çift koridorlu uçak programlarına öncülük ettiği de kaydedildi. Boeing'in 2010 boyunca, dünya genelinde müşterilerinin artan uçak taleplerine karşılık verebilmek için üretim artışına gideceği de belirtilen açıklamada, şu konulara yer verildi: ''Buna göre, yeni nesil 737 serisinin üretimi, 2012 yılının başında aylık 35, 2013'ün 2. çeyreğinden itibaren de aylık 38 uçağa yükselecek. Müşterileri arasında Türk Hava Yollarının da bulunduğu, geniş gövdeli, çift koridorlu 777 serisinin üretim hızı da 2011'in ortasından itibaren ayda 5 uçaktan 7'ye, 2013'ün ilk çeyreğinde ise ayda ortalama 8,3 uçağa çıkacak. 2011 yılında Boeing 787 Dreamliner'ın test uçuşları devam edecek. Boeing 747-8 serisinin kargo versiyonu Freighter'ın ilk teslimatı 2011'in ortasında, yolcu versiyonu 747-8 Intercontinental'in ilk teslimatı ise 2011'in sonunda gerçekleştirilecek.''