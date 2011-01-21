-BOEING 1100 PERSONELİ İŞTEN ÇIKARACAK LONG BEACH (A.A) - 21.01.2011 - ABD'li Boeing şirketi, C-17 askeri kargo uçaklarına olan talebin düşmesi nedeniyle ABD'deki fabrikalarında bin 100 çalışanın işine son verecek. Boeing, işten çıkarılacak personelin orta seviyede idareci, muhasebeciler, mühendisler, araştırmacılar ve montaj üretim hattında çalışan işçilerden oluşacağını, gelecek yılın sonuna kadar 900 kişinin California'da Long Beach bölgesindeki fabrikadan, 200 kişinin ise Arizona eyaletindeki Mesa ve Georgia eyaletindeki Macon fabrikalarından çıkarılacağını açıkladı. Boeing, Long Beach fabrikasından 1990 yılından bu yana 13 bin kişiyi işten çıkardı. Bu fabrikada şu anda 7 bin kişi istihdam ediliyor. İşten çıkarmalar konusunda personeli çarşamba günü bilgilendiren şirket, C-17 kargo uçağı üretimini yıllık 14'ten 10'a indirecek ve uçak için uluslararası sipariş arayışı devam ederken, fabrikaları daha az çalışma gücüyle işletmeye devam edecek. Hindistan ve Kuveyt'in 11 adet C-17 kargo uçağı siparişi beklendiği gibi gelecek aylarda onaylanırsa, Long Beach'daki fabrikada üretim 2013 yılına kadar devam edecek. 1993 yılından bu yana üretilen C-17 askeri kargo uçağından ABD Hava Kuvvetleri şimdiye kadar 206 adet satın aldı. Kanada, İngiltere, Avustralya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) bu askeri kargo uçaklarından kullanıyor.