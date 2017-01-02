Bodyguardlar anti terör eğitimi mi almalı?

Habertürk gazetesi yazarı Esin Övet, Reina'daki terör saldırısına ilişkin olarak "1-Korumalar saldırganın üzerine neden atlayamadı? 2-Neden kimse tutamadı? 3-Saldırgan nereye saklandı? 4-Reina’daki korumaların hepsi mi yere mi yattı?" diye sordu. "Mekân kapıları özel güvenlik şirketlerine verilir." diyen Övet "Çalışanlar antiterör eğitimi almaz. Güvenlik sadece koruma amaçlıdır." diye yazdı.

Övet'in Habertürk'teki yazısı şöyle:

Sıradan bir yer değil. Ünlülerin bile kapısına gitmeye çekindiği bir mekân. Reina, Türkiye’nin ve İstanbul’un dünyaya açılan aydınlık yüzüydü. Dünyanın ünlü starlarının, iş adamlarının, siyasetçilerinin İstanbul’a geldiklerinde götürüldükleri ilk yer.

O kapıdan öyle elini kolunu sallaya sallaya herkes giremiyor, giremez. Ünlü de olsan, ünsüz de kapıdan dönme ihtimalin çok yüksek. Bodyguard’lar kuş uçurtmaz, aranıp girdikten sonra kendinizi içerde güvende hissedersiniz.

Kapıda altı-yedi adam durur genelde. Hepsi de çelik gibidir. Kapının önünü geç içerde de ciddi bir koruma kalkanı vardır. Neredeyse her locanın önünde bir-iki kişi durur. Reina’da çok kavga çıkar, onu engellemek, insanları korumak içindir bu güvenlik.

Ama bir tane güvenliğin silahı olmaz mı? Yok. Yıllardır gece hayatında dolaşan ve özellikle Reina’yı çok iyi tanıyan biri olarak olay olduğu anda aklıma gelenler:



1-Korumalar saldırganın üzerine neden atlayamadı?

2-Neden kimse tutamadı?

3-Saldırgan nereye saklandı?

4-Reina’daki korumaların hepsi mi yere mi yattı?

Mekân kapıları özel güvenlik şirketlerine verilir. Çalışanlar antiterör eğitimi almaz. Güvenlik sadece koruma amaçlıdır.

"Koruma dediğin kavgayı engeller"

Şimdi güvenliğini sorguluyoruz haklı olarak. Sabah birkaç güvenlik şirketi ile görüştüm. Hatta mekânların önünde duran güvenlik görevlileriyle. Hepsinin söylediği “Biz kavga için eğitimliyiz. Koruma dediğin kavgayı önler. Bir kişi elinde silahla taraya taraya içeriye giriyorsa o an her şey çok zorlaşır. Korumalar buna karşı eğitimli değil” oldu. İyi ama orası Reina?

Sıradan bir mekân değil ki. Dünyanın gözü, kulağı orada. Orada çalışan tüm güvenlik görevlilerin daha başka eğitimlerden geçmiş olması gerekmiyor muydu? Burada alınan güvenlik önlemleri çıkabilecek kavgaları önlemek için. O güvenlikler kavga ayırır, tartışmaları durdurur. Anti terör eğitimleri yok.

Artık bodyguardlar anti terör eğitimi mi almalı? Bunları konuşuyoruz. Tüm mekânlarda çalışan ekiplerin her türlü eğitimden geçmesi şart. Reina gibi deniz yoluyla gidilebilen bir mekân için ayrıca gerekli.

Tüm mekânlar 02.00’de kapattı

Normalde bu köşede başka yazılar okuyacaktınız. İstanbul yılbaşı eğlencesinde neler yaşandı, kim nerede eğlendi vs. Ama yazamıyoruz işte. Acıdan, ağlamaktan, üzülmekten, kahrolmaktan başka bir şey yazamıyoruz. Düşünemiyoruz bile. Bitmiyor, bitemiyor. Huzursuz ve güvensiz durumdayız. Olayın haberi yayılınca tüm gece kulüpleri kapılarını kapattı. Normalde İstanbul gece hayatı 05.00’te biterken hele ki yılbaşı gecesi bu saat daha da uzayacakken tüm mekânlar 02.00’de kapılarını kapattı.

Klein’ın sokağı kapatıldı

Harbiye'de son dönemin en ünlü mekânlarından biri de Klein. Olayın olduğu dakikalarda polis mekânın sokağını kontrolü altına aldı ve tamamen kapattı. Kapısında duran güvenlik ekibi anında önlem aldı. Gece yarısı mekânın ortaklarından İsmail Alper ile konuştuğumda “Benim ekibimin üzerinde çelik yelek vardı dün gece için. Önümüzdeki günlerde güvenliği daha da artıracağız. Her türlü kötü saldırıya karşı tatbikat yapacağız” dedi. Haliyle tüm mekânlar diken üstünde. Ama ne olacak? Eve mi kapanacağız? Tabii ki hayır. Sadece güvenliğimizi artıracağız ve dikkatli olacağız.

Hayatımın en kısa yolculuğunu yaptım

21 senedir bu sektörde çalışıyorum. Birçok yılbaşı gecesi sabaha kadar çalıştım. Ancak yıllardır da her yılbaşı gecesi ciddi trafik yaşadım. Ta ki önceki akşama kadar. Önceki akşam hayatımın en kısa Cihangir- Bebek yolculuğunu yaptım. 18.00’de Cihangir’den Bebek Lucca’ya yalnızca 20 dakikada gittim. İçim acıdı. Düşünün trafik yok sevinmem lazım ama içim acıdı.

Yılbaşı gecesi insanlar eğlenecek, keyif yapacak ama insanlar korkuyor, sokağa çıkamıyor. Buyurun işte nasıl çıksınlar. Olan oldu. Ayrıca Lucca’nın önünde ve Boğaz’daki birçok mekânın önünde polis çok ciddi önlem almıştı. Kocaman panzerler duruyordu. Buna rağmen yaşadığımız korkunç olay sonrasında şunu unutmamamız gerekiyor ki birlik ve beraberliğin daha önemli olduğu günlerdeyiz. Dil, din, ırk kavgası yapacak günlerde değil.