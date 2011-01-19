'Body Worlds' parkinson oldu

T24- “Body Worlds” sergisiyle dünyanın dikkatini çeken Alman anatomist Dr. Gunther Von Hagens, kendisine iki yıl önce parkinson hastalığı teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ölü bedenleri “plastinasyon” yöntemiyle çürümez hale getirerek, hazırladığı “Body Worlds” sergisiyle ünlenen Alman anatomist Dr. Gunther Von Hagens, fonksiyonlarını tamamen yitirmeden önce 7 aktif çalışma senesinin olduğunu açıkladı.

AA muhabirinin Body Worlds sergisini Türkiye'ye getiren Thepartners firmasından aldığı bilgiye göre, anatomist Dr. Gunther Von Hagens, iki senedir hayatını değiştiren parkinson hastalığı ile mücadele ettiğini belirtti.

Plastinarium Merkezi'nde çalışanlarıyla bir araya gelen Dr. Von Hagens, sadece aile ve yakın çevresinin bildiği gerçeği ilk kez açıklayarak, parkinson hastalığına yakalanmasının kendisinde varoluşçu bir şaşkınlık yarattığını dile getirdi.

Yaptığı araştırmalara göre, hastalığın ve beraberinde getirdiği bozuklukların süresinin yaklaşık 9 sene olduğunu belirten Von Hagens, teşhis iki sene önce konulduğuna göre, fonksiyonlarını tamamen yitirmeden önce 7 aktif çalışma senesinin olduğunu açıkladı.



"Artık belirtileri saklayamıyorum"



65 yaşındaki bilim adamı, parkinsonun beraberinde getirdiği olumsuzlukları şöyle aktardı:

“Artık belirtileri saklayamıyorum. Ellerim titriyor, konuştuğum zaman lisanım belli belirsiz ve hareketlerim koordinasyondan uzak. Sürekli küçük bir çocuk gibi tökezliyorum. Bir zamanlar sahip olduğum yetileri birer birer yitiriyor ve artık bir daha geri gelmeyeceklerini biliyorum. Günlük hayatımda belirtilerle mücadele ediyorum. Saklamaya çalışıyorum, ama ben saklamaya çalıştıkça hastalık insafsızca sosyal ortamlarda ortaya çıkıyor. Hafta sonları, yalnız olduğum zamanlarda memnunum, çünkü belirtilerimi saklamak zorunda değilim ve onlara rağmen çalışabiliyorum.”

İki yıl önce odaklanma problemi yaratabilen ilaçlar kullanmamak için geçirdiği “Deep Brain Stimulation” (DBS) operasyonundan da (beyne iki elektrod yerleştirilmesi) söz eden Hagens, “Tıptaki bu ilerleme, fonksiyonlarımı kazanmama ve günlük işlerimi halledebilme yeteneğimi en üst seviyeye çıkarmama yardımcı oldu. Açma düğmesine bastığım zaman titremelerim azalıyor, ancak konuşmalarım anlaşılmaz mırıldanmalara dönüşüyor. Seviyeyi düşüğe ayarladığım zaman neredeyse normal konuşabiliyorum, ama bu kez de titreyen sol elimin ya üzerine oturmam ya da pantolonumun cebine sokarak gizlemem gerekiyor” diyerek operasyonu anlattı.

Parkinson hastalığının giderek artan tipik belirtilerinin, büyük bir kuruluşu yönetmesine engel olacağını göz önünde bulunduran Von Hagens, Guben'deki operasyonların (Almanya/Polonya sınırındaki bu küçük kasabayı daha önce anatomik bilimin ve insan vücudunu muhafaza etmek için kullanılan polimer teknolojinin merkezi haline getirmeyi hedeflemişti) küçültüleceğini belirtti.

Von Hagens, yeni aletlerle donatılan daha küçük ve daha hızlı olan plastination (Vücut parçalarını muhafaza etme tekniği) laboratuvarlarının, (silikon teknolojisini ve çözülme tekniklerini ön planda tutarak) hastalığın köreltici olumsuzlukları kendisini iyice etkilemeden, büyük bilimsel projelerde hızlandırılmış bir şekilde çalışmasını sağlayacağını kaydetti.



"Parkinson hayatımı değiştirdi"



Dr. Van Hagens, parkinsonun hayatını değiştirdiğini ve kendisini hayatının çalışmasının yönünü değiştirmeye zorladığını ifade etti.

Hayatının geri kalan verimli yıllarını nasıl değerlendireceğine ilişkin olarak Dr. Van Hagens, “Rönesans dönemi anatomisti Vesalius'un Fabrica'sının çağdaş bir versiyonu olan dijital bir anatomik atlas geliştirmeye, son 30 yılda uğraştığım anatomik teknolojileri test etmeye, geliştirmeye, patentlemeye ve araştırmalarımı, icatlarımı belgelemeye adayacağım” dedi.

Anatomist Von Hagens, Rönesans anatomistlerinin “estetik anatomi” olarak adlandırdığı çalışmalarının devamı niteliğinde, insan vücudu ile sanatı birleştiren yeni bir vücut projesi yaratmayı ve sanat müzelerini hedef alan sergiler sunmayı da istediğini kaydetti.



Dr. Von Hagens kimdir?



Anatomist, plastinasyonun mucidi, bilim adamı ve Body Worlds sergilerinin yaratıcısı Gunther Von Hagens, 1945 yılında eski Doğu Almanya'nın Alt-Skalden/Posen şehrinde doğdu.

1965 yılında Friedrich Schiller Üniversitesinde tıp eğitimine başlayan Von Hagens, eğitimini 1973 yılında Lübeck Üniversitesinde tamamladı. Gunther Von Hagens, tıp diplomasını aldıktan bir yıl sonra Heidelberg Üniversitesi Anestezi ve İlk Yardım Bölümüne katıldı.

Üniversitenin Patoloji ve Anatomi Enstitüsündeki on sekiz yıllık meslek yaşamının başlangıcında, 1977'de stajyer ve öğretim görevlisi olarak görev yaparken gerçekleştirdiği çeşitli çalışmalar sonucunda plastinasyon yöntemini keşfetti. Hagens, 1993'te Plastinasyon Enstitüsünü kurdu.